Edil donará 10% de su dieta para municipales de las categorías más bajas

AÑATUYA, General Taboada (C) La sesión ordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante local no fue una más. Se vivieron momentos de suma emotividad en vísperas del Día del Empleado Municipal, cuando el presidente del cuerpo, Dr. Hugo Dante Mujica, pidió hacer uso de su banca, y descendió del estrado para solicitar a sus pares el ingreso y aprobación de un proyecto, en el que proponía que el 10% de su dieta (alrededor de $3.100) sea donado a empleados municipales, mientras dure su mandato (hasta 2022). La iniciativa fue aprobada en el momento y por unanimidad. Los beneficiarios se desempeñan en las categorías 10 y 11, con haberes mensuales de alrededor de $3000, que son beneficiarios de planes (Plan Integral Municipal), que trabajan cuatro horas por día, y que para poder darles beneficios los inscribieron en estas dos categorías 10 y 11 en la gestión anterior.

El edil fundamentó: “Me siento orgulloso de formar parte de la familia municipal a pesar de ser funcionario y no empleado. Pero considero que el apoyo que brinda el empleado municipal a pesar de todas las vicisitudes, hay que destacarlo, entonces he decidido donar el 10% de mi dieta de manera tal que sea reconocido un empleado municipal mensualmente. Sé que con un 10% de mi sueldo es tal vez el básico de muchos que desempeñan tareas en las categorías más bajas. Considero que es parte de mi sueldo, y que nadie debería oponerse (excepto mi familia), con quienes he hablado y estuvieron de acuerdo. Y por eso me he tomado el atrevimiento de elegir personalmente a la primera persona que va a recibir esta ayuda mensual”, puntualizó.

El profesional de la salud y edil comunal indicó a EL LIBERAL: “Esto es enseñanza de mis padres, por eso este reconocimiento llevará el nombre de Juan y Berta. Ellos me enseñaron que si en algún momento debo mirar a alguien desde arriba, que sea solamente para extender la mano y ayudarlo a levantarse”, dijo emocionado.

Continuó: “La idea es mientras dure el mandato, porque no quiero comprometer a nadie en todo esto. Será por secciones y los mismos compañeros o jefes de áreas deberán elegir por mes a una persona”.

Añadió: “No persigue ningún otro fin, sino el reconocimiento a estos compañeros. Será para un solo empleado una vez por mes, pero por algo se debe comenzar, hay que dar el primer paso”.

Quién es Mujica

El médico añatuyense de destacada trayectoria Hugo Mujica fue elegido concejal en las pasadas elecciones municipales, por el Movimiento Vecinal y Popular (del Frente Cívico). Es hijo de distinguidos vecinos que vivieron en el tradicional barrio Rivadavia. En el lugar poseían un almacén de ramos generales, y todos conocían el lugar como el “almacén de Doña Berta”.

Hace pocos meses, ambos fallecieron, casi juntos, como compartieorn toda su vida. La muerte separó solo unos días a doña Berta de don Juan.

“El gesto del profesional, y ahora funcionario legislativo, no sorprende mucho pues se sabe de su hombría de bien y de su solidaridad”, tal cual lo expresaron los concejales de las distintas bancadas. Nunca exhibió su trabajo solidario ni atenciones gratuitas a pacientes en distintas instituciones, en postas sanitarias o en los hogares de ancianos o niños, y tampoco permitió que los responsables de cada lugar difundieran esa tarea, por ello es que este medio solo consiguió en off, conocer detalles sobre su trabajo.

Pedro Vega, el agente de tránsito elegido

El primer elegido para recibir esta ayuda, el agente de tránsito Pedro Vega, de quien la comunidad tiene un buen concepto por su amabilidad y su sentido de solidaridad, no sólo en su trabajo sino con sus vecinos. Cuando esta ciudad sufrió los avatares de la inundación, Pedro organizó una campaña para ayudar a sus vecinos del barrio Campo Rosso. Contó a EL LIBERAL su impresión por este reconocimiento: “Muy sorprendido, esto no lo esperaba. Agradezco al doctor Mujica porque de alguna manera reconocen el esfuerzo que uno hace día a día. Yo estoy muy orgulloso y contento. Estaba trabajando en la calle cuando se comunicó el director de Tránsito, y me pidió que me llegara por el Concejo. Pensé que era por alguna tarea, para ordenar el tránsito, nunca me imaginé llegar y que los concejales estén hablando de mi persona”, dijo emocionado.

Luego recalcó: “Éste es mi trabajo, y mi deber es ser cordial y servicial. Ojalá sea ejemplo para muchos jóvenes. Todos tenemos días buenos y malos, pero pedir bien las cosas, ser cordial, ayudar a un anciano, a un discapacitado o a un niño a cruzar la calle, no cuesta nada. Ojalá todos pudieran hacerlo”, subrayó.