Gustavo Coleoni: “Siempre sumar es importante, pero nos urge ganar”

08/11/2019 - 00:06 Deportivo

“Ha sido una semana tranquila después de un partido muy intenso y un rendimiento bueno. Recién hoy (por ayer) pudimos trabajar con los chicos que jugaron, antes venían haciendo trabajo de recuperación. Mañana (por hoy) vamos a trabajar en el club, darle la forma al equipo y definir los once”, manifestó Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, de cara al compromiso crucial que afrontará mañana su equipo ante Patronato, rival directo en la lucha por la permanencia.

El “Sapo” quedó conforme con lo que dio el Ferro el lunes pasado ante Vélez, pero sabe que mañana será un encuentro distinto. “Este rival es diferente, es más cuadrado en la formación con un 4-4-2 lineal y trabaja diferente los partidos, un poco más a la pelota parada, a la segunda jugada. No quiere decir que sea menos complicado. Hay que acomodarse rápido al rival y no perder lo nuestro, que es buscar un orden y una intensidad en el juego que nos haga fuertes”, explicó.

“Siempre se toman recaudos porque cada rival tiene sus fortalezas y debilidades, Patronato ya demostró ser un equipo duro, ambicioso, fuerte. Vamos a tratar de tomar los recaudos necesarios, pero sin renunciar a lo nuestro. Ojalá podamos plasmar nuestro juego, manejarlo y ser intensos para que el rival no nos genere situaciones de gol. Trataremos de ser protagonistas si el rival nos deja”, agregó.

Consultado sobre si Central tiene la necesidad de ganar en casa, respondió: “Sentimos la necesidad de sumar, porque este punto que fue muy bueno con Vélez se va a revalidar si ganamos ahora. Y si nos toca empatar, vamos a quedar con el promedio igual, o sea ganando el próximo salimos. Está claro que al jugar con Patronato, rival directo, sería buenísimo ganar. Pero ya van trece fechas y han visto todos que no es fácil ganar. Para nosotros sumar siempre es importante, pero está claro que nos urge ganar”.

Por último, se refirió a la poca eficacia de su equipo, algo que ya le había ocurrido en otro tramo de la Superliga. “No me preocupa porque yo trabajo para generar las situaciones de gol. La transferencia del laburo mío es cuantas situaciones generamos y que tan pocas nos generan. Después, tiene que ver con la frialdad del jugador, con la jerarquía o la suerte, que también hay que tenerla. Me preocupa que no me generen tanto, y al último Vélez nos generó porque se partió el partido, se hizo de ida y vuelta. El equipo tiene una forma de jugar y en algún momento van a entrar las que pegan en el palo. Por eso no me preocupa”, concluyó Coleoni.

Le agradeció al hincha que se hizo un tatuaje suyo

César Rodríguez es uno de los miles de hinchas de Central Córdoba que existen. Pero no es uno más. Hace poco se hizo conocido porque se tatuó el rostro de Gustavo Coleoni, algo que el entrenador se lo agradeció.

“Hoy (por ayer) vino a pedirme la firma porque le falta eso y algún retoque que tiene que hacer. Ya había venido la semana pasada y yo no entendía nada, me pidió por favor que le mandara fotos mías, entonces se las mandé a su celular porque me lo pidió encarecidamente”, comenzó contando el cordobés sobre esta particular historia del hincha oriundo del barrio Campo Contreras.

El “Sapo” confesó que nunca antes le había pasado algo similar. “Se lo agradecí, lo voy a invitar a comer, así hablamos un poco de mi vida y de la suya porque es la primera vez que me pasa algo así”, manifestó.

“Está bueno. Me dio un poquito de vergüenza al principio. Hoy vino de nuevo y le firmé un papel para que ponga la firma ahí. Algo muy lindo, muy anecdótico para toda mi vida. Ojalá no sea el único y se sigan dando los resultados para que haya muchos más. Pero que no me hagan de cuerpo entero porque ahí se va a complicar”, cerró entre risas el entrenador de Central Córdoba.

Lo difícil que es abstraerse de la semifinal del jueves

Coleoni admitió que no es fácil abstraerse del partido del próximo jueves, ante Lanús en La Rioja, por las semifinales de Copa Argentina. “Claudio Vasallo (psicólogo del club) está trabajando mucho con eso. Tratamos de cubrir todos esos flancos y abstraernos de lo que viene. Creo que lo estamos logrando, por lo que vi hoy están bien, pero va a pasar por cada uno. Este plantel sabe que nos jugamos la vida también el sábado y para el jueves falta un tiempo”, manifestó.

El “Sapo” sabe que el entorno no ayuda. “Todos, hablo a nivel periodístico y de hinchas, están pensando en la semifinal de Copa. Salgo de acá y me venden las rifas para ir a La Rioja y no sacaron la entrada para el sábado, es una ilusión y algo muy lindo que no está pasando”, contó. Pero sabe que antes está Patronato: “La idea es esa, una final, 90 minutos, con un rival directo. Debemos estar a la altura y hacer pie fuerte aquí y con nuestras armas tratar de ganar el partido”.

SIguiendo con el factor mental, explicó la incidencia que tiene en la intensidad que pregona su equipo: “Intensidad es poner la mayor energía y fuerza, para defender o para atacar. A veces el rival te duerme en cuanto a la posesión o que la pelota sale a cada rato y te cuesta retomar el ritmo del partido. También hay días en que estás más enchufado que otro, nos pasa a todos y en cualquier orden de la vida. Lo hablé con los muchachos para no bajar esto”.