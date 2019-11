El Ferro recibiría a Patronato con los mismos once que cayeron ante Vélez

08/11/2019 - 00:12 Deportivo

Si bien Gustavo Coleoni no dio indicios del equipo que pondrá mañana ante Patronato, ya que recién lo definirá hoy, en Central Córdoba se perfila el mismo equipo que viene de empatar sin goles ante Vélez Sarsfield.

En la zona defensiva está todo más que claro y, más allá de que Hugo Vera Oviedo volverá a ser convocado tras más de dos meses, los marcadores centrales seguirán siendo Oscar Salomón y Matías Nani.

“Lo veo muy bien a Oscar, tiene 19 años y creo que en un par de años va a ser el central de Boca. No me ha sorprendido a mí porque lo veo todos los días, sí me ha sorprendido la capacidad técnica que tiene, la valentía para salir jugando. Se han complementado bien con Matías, tenemos altura, mucha proyección y velocidad. Van a jugar de nuevo los dos”, confirmó ayer el “Sapo”. Y aunque no lo dijo, se sabe que los laterales y el arquero también van a eguir siendo Ismael Quilez, Jonathan Bay y Diego Rodríguez. En el mediocampo, el capitán Cristian Vega es una fija. Marcelo Meli, que volvió a la titularidad en buen nivel, también para tener un lugar ganado. De haber cambios entonces podrían ser del medio hacia adelante. Habrá que ver si el “Sapo” ratifica a los extremos Lisando Alzugaray y Facundo Melivilo o prueba otras alternativas. Lo mismo para el caso de los delanteros Gervasio Núñez y Jonathan Herrera (muy errático en el último partido). Todo se definirá en la práctica de hoy a las 19, en el estadio Alfredo Terrera.

Francisco Manenti volverá a jugar en Reserva

La Reserva de Central Córdoba enfrentará hoy en el estadio Alfredo Terrera y desde las 9 horas a su similar de Patronato de Paraná, por la decimotercera fecha del Torneo de la SAF.

La novedad será la reincorporación del marcador central Francisco Manenti, que jugó las últimas tres fechas en el equipo de Superliga. El ex Newell’s fue de mayor a menor ya que tuvo un gran debut en el 4-1 ante San Lorenzo y un regular trabajo en el 0-1 ante Estudiantes. Luego no tuvo una buena labor en el 2-2 ante Arsenal y, con la vuelta de Nani, perdió el puesto. Ahora, con el retorno de Vera Oviedo, vuelve a jugar en Reserva.

Convocados

El entrenador Jorge Calabró convocó para el compromiso de hoy ante el “Patrón” a los arqueros Leandro Requena y Emiliano Arias; los defensores Francisco Manenti, Ignacio Barros, Patricio Ellison, Maximiliano Acuña, Iván Serrano, Marcos Sánchez y José Gómez; los volantes Santiago Riera, Mateo Montenegro, Axel Pinto, Franco Cristaldo, Matías Pato, Nicolás Goitea y Emanuel Cuevas; los delanteros Abel Argañaraz Juan Ignacio Barbieri y Juan Pablo Ruíz Gómez.