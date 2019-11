El precio del GNC sube $2,50 promedio y llegará a $26

08/11/2019 - 01:01 Economía

La suba en el precio del gas natural comprimido (GNC) que utiliza un parque aproximado a los 21.000 mil vehículos en la provincia es inminente y se ubicará en un promedio de $2,50 por m3, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero (Cepase).

La resolución 713/2019 del 5 de noviembre del ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) estableció un nuevo cuadro tarifario para el GNC y en él incluyó un alza en el precio del gas que pagan las estaciones de servicio a sus proveedores.

“Hay un nuevo cuadro tarifario que impacta desde el 1 de noviembre tanto por el aumento energético, por el sendero de precios del gas, del GNC propiamente dicho y el ultimo tramo de la negociación salarial para cerrar la paritaria 2019”, señaló Pedro Llorvandi, presidente de la Cámara de Expendedores.

Señaló que si bien el impacto final en surtidor será acorde a la estructura de costos de cada expendedora, en promedio la suba se ubicará en los $2,50 por m3. Cabe destacar que en la actualidad la mayoría de las estaciones de servicio de Capital y La Banda, tienen el precio en $23,50. Pero con este nuevo ajuste se ubicará entre los $25 y $26.

“Es inminente la suba del precio del GNC. Estos aumentos en los costos no dejan otra solución que impactar en no menos del 10% del precio del GNC. Nosotros no somos formadores de precios”, señaló Llorvandi.