El “Ñato” Roldán defiende el invicto frente a Velázquez en el Coliseo

08/11/2019 - 01:59 Deportivo

Hugo “Ñato” Roldán, campeón Latino CMB y número uno del ranking argentino de los Superligeros, defenderá su invicto esta noche ante el chaqueño Víctor “Huracán” Velázquez, en el combate de fondo de la velada boxística que se desarrollará en el estadio “Coliseo” de la ciudad de La Banda.

El santiagueño intentará cerrar el 2019 con una victoria ante un rival de cuidado (ex campeón latino y argentino), que prometió noquearlo en el tercer round. La pelea de fondo será a 10 rounds.

Ayer, en la ceremonia de pesaje, estuvieron frente a frente en el “Coliseo” y prometieron una verdadera batalla esta noche, cuando se suban al ring.

En el semifondo, Sergio “Zurdo” Rosales se medirá con el chaqueño Fernando “Trapito” Cansinos, a 8 rounds, en la categoría Ligeros.

La velada incluirá otros seis combates amateurs, entre los que se destaca la revancha entre la santiagueña Luján la “Chispita” Martínez y la catamarqueña Brisa la “Demoledora” Cativa, en la categoría hasta 57 kilogramos.

Otros combates

Las restantes peleas serán las siguientes: Mario Chávez vs. Juan Fheit (81 kg), Nicolás Córdoba vs. Carlos Villalba (54 kg), Mariano Vázquez vs. Gustavo Lazarte (56 kg), Brian Juárez vs. Fernando “Finito” Gerez (49 kg) y Mariano Velázquez vs. Exequiel Paoli (64 kg).

Los valores de las entradas son los siguientes: preferencial, $ 300; ring side, $ 400.