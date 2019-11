FÚNEBRES | 8 de noviembre de 2019

08/11/2019 - 02:06 Funebres

Fallecimientos

- Manuel Andrés Coronel (Fernández)

- Aldo Daniel Picinato (Los Juríes)

- María Esther Ardissone

- Marina Mercedes Costas (Beltrán)

- Cora del Valle Ávila (Las Termas)

- Mauro Maximiliano Molinillo

- Ester Isabel Moreno de López

- Emilio Murad

- Ninfa Ynés Corvalán (La Banda)

- Luis Avelardo Galván (Los Telares)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALLUB, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. CPN René F. Rigourd y familia lamentan su pérdida, participan y acompañan a su amiga y colega Marcela y familia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ARDISSONE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Sus hijos Roberto, Héctor, Elizabet, Mariano, Mariana, h. políticos Graciela, Adriana, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARDISSONE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Autoridades, docentes y nodocentes del Instituto Monseñor Jorge Gottau participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Mariana Besso, docente de la institución.

ARDISSONE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. El Instituto Monseñor Jorge Gottau, compañeras del Jardín " Pequeñas Huellas" participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Mariana Besso y la acompañan en estos tristes momentos.

ARDISSONE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Graciela de Ardisone, sus hijos José, Silvia, Francisco, Rita y Pablo con sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Nucha. Ruegan oraciones en su memoria.

ARMOHA, MARIO ANDRÉS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. Lic. Christian Rueda participa el fallecimiento del padre de sus compañeras de trabajo María Marta y María Delfina.

ARMOHA, MARIO ANDRÉS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. María Marta Armoha. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARMOHA, MARIO ANDRÉS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Maria Marta Armoha. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARMOHA, MARIO ANDRÉS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. María Marta Armoha. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ARMOHA, MARIO ANDRÉS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. Nelly Conde de Caballero, Hugo Caballero y flia, Omar Caballero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Sus padres: José y Nini, sus hijos: Eliana y José, su nieto: Tizano, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos". Su hermana Reina Coronel de Zarco, hno. platico Máximo Zarco, sobrinos Máximo, Gladys, Alejandra y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino. Su sobrino Máximo Alberto Zarco y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. El equipo de coordinación de los Corsos Municipales participa su desaparición física y acompaña a la familia con nuestro más profundo pesar. Rogamos una oración en su querida memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su padres en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Hoy los ángeles se regocijan con tu llegada a la Casa de nuestro Padre, donde no hay dolor, solo alegría. Que pronto partiste Mónica. La Dirección A.P.S. y UPA. Nº 2 Bº Cáceres, acompañan a su padre Jose Coronel en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Toti Alderete y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán y sus hijos Victoria, Lucía y Santiago participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Fanny en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ing. Mario Simón y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Roberto y Osvaldo y sus respectivas familias. Rogando oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Graciela Soria, sus hijos Graciela y familia, Liliana y familia, Jorge y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Juan Carlos Bianchi y Sra. Susana Prados, Graciela Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Teresa Salvatore y familia participa con pesar el fallecimiento de tía Chichina y eleva plegarias en su querida memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familia, elevando oraciones en su memoria, pidiéndole a Jesús los acompañe.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Agustín Cartier Viaña y Maru Viaña te despedimos con profundo dolor querido Mariano, rogamos oraciones en tu memoria y brille para vos la luz que no tiene fin.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, Maria Eugenia, Ana María, Sebastián, nietos y participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Querido Marianito: habiéndote visto crecer desde muy pequeño casi a la par de nuestros nietos, nos resulta más dolorosa y conmocionante tu temprana e inesperada partida. Rogamos a Dios te reciba a su lado y junto a tu mamá Susana les dé la paz y el descanso eterno. Con nuestro más cálido abrazo nos unimos al dolor de tu papá Mario, tus hermanos Marito, Jorge y Carlitos, también a Blanca y Luna. Delfa y Santiago Maldonado, sus hijos Adriana, Daniela y Sergio con sus respectivas familias y de manera especial sus nietos Joaquín y Adrián Ledesma.

JUÁREZ, ALEJANDRO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus hijos: Roque, Blanca, Lauro, Dolores y Ramona, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Luján. Casa de duelo: San Martín y 5. Pje. s/n B. Industria. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, REINERIO DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 7/11/19|. Sus hermanos Elsa, Norma, Ángelica, Mariela, Marta, hnos pol. Ramón, Adolfo, Claudio y Camilo, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Los Flores, SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOLINILLO, MAURO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Sus padres Carlos y Beatriz, sus hermanos Pucho, Valeria, Juan, Marcelo, Yanina, Ramón, Pablo, Yohana, Matías, sus abuelas, tíos y primos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Sus hijos: Carlos Alejandro y Maria del Huerto López Moreno y nietos, part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340. ( S. V. ) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Su hermana Élida Moreno, sus hijos María Élida, María Alejandra y Edgardo Appa (h) participan su fallecimiento.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Nunca te olvidaré. Fuiste amiga y hermana de corazón. Descansa en paz. Susana Chamorro, hermanos y sobrinos lamentan tu partida.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. José Arce Funes, Nora Villagra y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga Ñata y ruegan una oración en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Mirtha Arce Funes y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga Ñata y elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Lic. Leyenda Cardoso de Barrera e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Ñata y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Promoción 64 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de su compañera y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija María del Huerto y demás fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Lic. María Eugenia Villalba y personal de Servishar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija María del Huerto y demás fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Mirta Bruchmann y familia lamentan su fallecimiento y hacen llegar a sus familiares sus sinceras condolencias.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Amiga, hermana no sabes cuanto me duele que ya no estés aquí conmigo, pues fueron tantos los momentos compartidos, que aun no puedo creer que te hayas ido para siempre, que el Señor te tenga en su santa Gloria. Noemí Vaulet, sus hijos Félix, Walter y Fátima, Carlos y Marcos, nietos Jesús, Rodrigo, Fabricio y Lourdes, abrazan a sus hijos Maria del Huerto y Carlitos, en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz perpetua y descanse en paz.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su esposa María Cristina, sus hijos Daniel, Claudia, Sergio, Omar, hijos pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque. de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Mi viejo querido te fuiste y nos dejaste un vacio difícil de llenar, todavía suenan en mis oídos tus palabras dándonos fuerzas hasta el último aliento de tu vida. Formaste tu familia en el amor, fuiste nuestro puntal donde nos afirmamos a cada problema que se nos planteaba en la vida. Siempre tenías una palabra de aliento para darnos una solución. Viejo querido que vacio dejas en mi vida difícil de llenar. Su hijo Daniel Murad, hija política Lizzie Burd, sus nietos Virginia, Gonzalo, Martín y Lautaro participan con dolor su fallecimiento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Vuela alto papá. Su hijo Sergio, hija política Alejandra, nietos Ignacio, Pilar, Milagros y Mailena Murad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su nieto Luciano Gelid y su Sra. esposa Noelia Rojo y sus hijos Alfonsina, Luciano y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus nietos Benjamín y Sofía Gelid; y Ana Lasca participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Tío Emilio, Dios te recibe a su lado, que en paz descanses. Sus sobrinos Pepe Campero, su esposa Carmen Aguilar e hijos Pepo y Flor, Rodi y Roxi, José y Raquel y Silvi. Te despiden con cariño.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus sobrinos Miguel Ángel Murad, Magdalena Murad, Laura Murad, Tamara Murad, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Querido primo vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus primos Mirtha, Edgardo y Oscar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Fuiste un luchador incansable y la peleaste hasta el final, ahora descansa en paz querido tío Emilio. Sus sobrinos Lic. Liliana Murad y Marcos Ortiz junto a sus respectivas familias, acompañan en el dolor a nuestra tía Titina y primos Sergio, Daniel, Claudia y Omar y demás familiares.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Estarás siempre en nuestros corazones querido tío Emilio. Su sobrina Dra. Elizabeth Murad, su esposo Carlos Díaz y su hija Amira, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO ( q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La comunidad educativa del Instituto Ntra. Sra. de Loreto acompaña a la Prof. Claudia en el difícil momento de la pérdida de su Sr. padre.

MURAD, EMILIO ( q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. El Dpto. de Lengua y Lengua extranjera del Instituto Ntra. Sra. de Loreto acompaña a la Prof. Claudia Murad en este difícil y triste momento. Ruega una oración en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. No hay nada más duro y difícil de soportar la pérdida de un ser querido, ante situaciones como éstas solo queda resignación y aceptar que ha sido la voluntad de Dios. María Cira y María Marta Galván acompañan en tan doloroso momento a su querida hija Claudia. Rogamos al Señor por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. "Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, y nuestra ayuda en los momentos de angustia y dolor. Las amigas de su hija Claudia: María del Carmen Botteron, Marita Maulu, Vilma Argañaraz, Kuky Giménez Lezama, María Cira Galván lamentan profundamente el fallecimiento de su padre en este difícil trance. Rogamos al Señor por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Los amigos de su hijo Daniel de la juntada de los miercóles: Alejandro, Walter, Edgardo, Dany, Gustavo Sosa, Gustavo Terroza, Jorge, Mauricio, Raúl, Fabián y Agustín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su socia Sra. María Cristina Palomares, y colaborador de nuestra institución, rogando a Dios por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Titina, rogamos a Dios acompañar a la flia. en este momento de mucho dolor, y para él que brille la luz que no tiene fin.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. José Giorgi y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. "Que brille para él la luz que no tien fin". Sus vecinos y amigos Lala Pérez, Luis Alberto Perez, Miriam Bonahora de Pérez e hijos participan con profundo dolor su partida. Se ruega una oración en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus amigos de JKR SRL participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Ávila Jorge A., participa su fallecimiento y acompaña en el sentimiento por tan dolorosa pérdida a su hijo y familia. Ruega oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus amigos de la Shell participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Que descanse en paz.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Pedro Lofiego y su esposa Silvia Graciela Verdugo, sus hijos Daniela, Juan José y Marco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" acompaña en el dolor a la Prof. Claudia Murad, ante la pérdida de su padre, Emilio Murad. Rogando pronta resignación a toda su familia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Víctor Giannoni y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Omar y ruega oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Antonio Cinquegrani, su esposa María Marta Carbonel, sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio, Arianna participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan plegarias en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias. participan con gran dolor irreparable pérdida. Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Lucía Cano de Gómez, sus hijos Silvia, Ruth, Andrea, Luis y José participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este trístisimo momento en los cuales don Emilio se aleja del mundo terrenal en búsqueda de la luz eterna. Elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Ing. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil trance rogando por su eterno descanso. Se ruega oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Raúl A Tuma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil trance rogando por su eterno descanso. Se ruega oraciones en su memoria

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La comisión directiva de la Asociación Cultural, Vecinal y Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga y personal administrativo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de profunda tristeza por su partida. Elevan oraciones po su alma y por una crisitna resignación para sus seres queridos.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos Miguel, José y Vivian participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla. Acompañan a la familia co dolor y ruegan oración en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. "Aquellos que nos dejan físicamente no están ausentes sino invisibles tienen sus ojos llenos de gloria. Hasta siempre querido amigo Emilio estarás siempre en nuestros recuerdos. Tus amigas: Queti, Norma, Mirta Atia y flia participan con profundo dolor su partida.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Mijovi SRL participa su fallecimiento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. SAFICO S.A participa su fallecimiento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gaby y Guadalupe participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la Paz. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sra. Nena de Gubaira y flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. Acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Chino Gubaira, Jetón de la Cruz, José Elias, Jashulo Silva, Negro Campos, Eduardo Abalovich, Tito Salomón, Migghsch, Tanilo Lorefice, Faustino Martinetti, Legui Leguizamón, Piqui Miguel, Oscar Ale, Chani Corvalán, Fraquia participan su fallecimiento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Hilton Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. María del Carmen Gelid participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus vecinos Rosa Clara Correa y su hijo Oscar Enrique Montenegro participan su fallecimiento y acompañan en este dolor a su sra. esposa e hijos por tan irreparable pérdida. Elevan una oración por su eterno descanso rogando a Dios le de una pronta y cristiana resignación a su familia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Ramón F. Palau, María Silvia Gelid y Francisco, Luciana y Virginia participan su fallecimiento y saludan con mucho cariño a Titina, Claudia, Daniel, Omar, Sergio y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, participa el fallecimiento del padre del abogado de la institución, Dr. Omar Murad, dá sus condolencias a la familia y eleva oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Rubén Manfredi y flia, participa del fallecimiento de su amigo Emilio y acompañan a su esposa y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Daniel Matteucci, Karina Perduca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Querido tío Emilio vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu cuñada Pocha, tus sobrinos Miguel, Adriana, Rosi y Damián, sobrinos nietos Nahuel y Lucas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Miguel ( Lito ) Noguera, Jackelin Burded y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Siempre en nuestros corazones

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Pablo Burded y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su falicimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sipriano Burded y Mirta de Burded, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Brunho Migliorini, su esposa Claudia Cavallotti, sus hijos Gisella e Ignacia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Roque Leveaut, participa su partida a la Casa del Padre y acompaña a su hijo Daniel y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Mariana Sialle, Mario Carfi y su hijo Francisco, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Claudia y acompañan a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Raúl Lorenzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Inés Adorni y Raúl Bianchi, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Lisi. Rogamos oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Alfredo Rubal, esposa Mónica Gelid e hijos Maria del Carmen Gelid, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Inés M. de Dumit, Lamia, Aníbal y Eliana, participan con dolor su partida y brille para el la luz eterna.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Caminante no hagas ruido que Emilio se ha dormido en los brazos del Señor. Los consuegros de su hija Claudia, Horacio Rojo Cantos, Maria Esther Risso Patron e hijos Juli y Agustin Pepi, Noelia y Luciano Gelid y Alfonso Rojo Cantos, nietos Lucianito, Alfonsina y Felipe Gelid, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Emiliano D'Angelo, su esposa Stella Cinquegrani, sus hijos Justiniano y Vittorio, acompañan en el dolor a la querida familia Murad. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Carla D'Angelo y familia, acompañan en dolor a la familia y sus nietos. Rogando oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Juan Carlos D'Angelo, su esposa Carmen Álvarez, sus hijos y nietos acompañan en el dolor a nuestros queridos amigos, su esposa Titina, hijos Claudia y flia., Daniel y flia., Sergio y flia., rogando a Dios un eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Hasta siempre Sr. Emilio, que goce en la compañía y la paz junto a Jesús. Orlando Espeche, su esposa Liliana Turbay y familia, acompañan con profundo dolor a su esposa Titina, sus hijos Daniel, Claudia, Sergio y Omar. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Carlos Corlli y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Ing. Carlos Tomás Abdala y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Querido Emilio rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sarita, Tucho Campero y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Eduardo Campos Seijas. Descansa en paz querido amigo. Elevo oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Oscar y Liliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Rosa E. Llapur y flia., acompañan a la flia, en este triste momento por la partida de Emilio. Brille para él la luz que no tiene fin.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Los amigos del Barrio Chino; Carlos Estanciero y flia., Oscar D. Torres y flia., Jorge Gallardo y flia., Héctor Carrizo y flia., Mariano Vega y flia., Gustavo González y flia., Ramón Muñoz y flia., Agustin Coria y flia., Eduardo Consiglio y flia., Ricardo Jorge y flia., Héctor Neme y flia., Germán Erlan y flia., Hnos. Arce y flias., Hnos Díaz y flias, Hnos Águila, Ramos Costas y flia., participan con dolor su fallecimiento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Magui de Avad, Noné Tain, Nuny Toledo, Sonia Nellem, Eugenia Argañarás, participan el fallecimiento del esposo de la querida amiga Titina y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Valenti González y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Mariano Páez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan plegarias por su descanso en paz.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Acompañamos a la familia Murad con nuestro más sentido pésame; Mauricio, Ricardo Pagani y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Mario Malacheusky y Sra. Marta Patricia Montenegro y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Felisa Díaz Núñez, y sus hijos Alejandra, Mónica, Ricardo, Lorena y Eugenia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su yerno Sergio Murad, elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Fernando Moisés, Mónica González y sus hijas Martina, Amira y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Los amigos de su nuera Alejandra González y su hijo Sergio; Adriana, Ana, Marcela, Monica, Viviana, Gisella, Claudia, Silvia, Silvina, Aline, y Claudia S., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Querido Emilio te despedimos con mucha tristeza, fuiste una gran persona y excelente vecino. Nunca olvidaremos tu bohemia y generosidad para nuestra familia. Abraham Auat, Magdalena Pró y sus hijos Belisario, Luciana y Leticia, acompañan a la querida Titi, hijos y nietos en su dolor. Ruegan por el consuelo la esperanza del reencuentro.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Raúl José Jalaf y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Compañeras y amigas de su hija Claudia de la Esc. Sec. Sor Ma. A. de Paz y Figueroa; Ángela S., Rosi A., Maria Eugenia P. Graciela H., Marta A., Graciela L., Rosita D. P., Alicia B., Fabiola C., Silvia S., Marcia G., Vivian L., Mónica D. D., Gladys C., Maria Inés J., Cristina C, Yaqui L., y Liliana T., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|.

Juan D. Pinto Bruchmann y familia., participan con pesar su fallecimiento y acompañana a su Sra, sus hijos en especial a Sergio y toda su querida familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino. Miguel Murad y Ofelia González e hijos acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su cuñada Gloria García y sus hijos Liliana, Miguel, Eli y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|.Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Concepción Giménez Lezama, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Claudia y acompaña a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

VÉLEZ MARÍA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su esposo Jorge Eduardo Brayda, sus hijos Pablo, Rubén, Jorge, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participa el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VÉLEZ, MARÍA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su primo Rody Galván y sus sobrinos Nadia, Daniela, Ignacio, sobrinos nietos Florencia y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ZUCCARINO MONDEN, ELOÍSA MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/68|. Querida hermana 51 años no son nada cuando la belleza de tu alma y espíritu gozan de la presencia del Creador y de nuestro Señor. Te acompaño en la misa de hoy en la iglesia La Merced, que nos vio crecer, a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORVALAN, NINFA YNES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus hijos Carlos, Norma y Katy, hijos polit. Zulema y Omar, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 L.B.

CORVALÁN, NINFA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su nuera Noni, sus nietos Adrián, Marcelo, Andrés, sus bisnietos Eri, Candela, Jorge, Dani, Ezequiel, Luciano, nietas pol. Claudia y Sandra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AMELIA NELIS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. ''Señor recíbela en tu casa celestial donde reina la paz eterno''. Personal directivo, docente y de maestranza de nivel primario del Colegio Mater Dei, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la madre de su compañero Diego Gerez. Elevan oraciones en su memoria para que todo el amor que supo sembrar a lo largo de su vida ayude a mitigar el dolor de su familia.

NAVARRO, AMELIA NELIS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Querida tía Nelis: "Contempla el rostro luminoso del Señor y descansa en paz en tu morada eterna". Tus sobrinos en el afecto Cecilia Coronel, César Coronel y flia. y Omar Coronel y flia. ruegan una oración en su memoria y resignación cristiana para familiares y amigos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, CORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. "En Dios solo descansa el alma mía, de él espero mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvador, si es mi fortaleza no he de vacilar". Su sobrina Graciela S. Ávila, sus hijos Sofia y Xavier acompañan a nuestro querido primo José Luis Ocaranza , a su esposa Gaby Whebe e hijos Gastón , Valentina y Lisandro en estos momentos de gran dolor por el fallecimiento de su amada Corita y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de El Charco. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

ÁVILA, CORA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 6/11/19|. Sus sobrinos Mariano Ávila y María Inés, hijas Yesica, Gonzalo, Tania, María José, nieta Bianca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ÁVILA, CORA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 6/11/19|. "En la casa de mi padre hay un lugar reservado para tí". Sus sobrinos Pepe, Alberto, Amalia, Mirta, Gringo, Nena, Roberto, Carlitos, Hugo, Nenito y Graciela Ávila , sobrinos nietos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

COSTAS, MARINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Su esposo Julio Horacio Campos, sus hijos Mariángeles y Tamara, su hermana Marisa, hno. político Roberto, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cemenerio local. Casa de duelo, sala velatoria Municipal, Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.

FARÍAS, AIDÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 6/11/19|. Su esposo Omar Medina, sus hijos Juan José Medina, Belén Medina y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Telares. Dpto Salavina.

FARÍAS, AIDÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 6/11/19|. Su hermana Rosalía Farías, su cuñado Jorge Verón y sobrinos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Telares Dpto Salavina.

FARÍAS, AIDÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 6/11/19|. Su hermana Nilda Farías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Telares, Dpto Salavina.

FARÍAS, AIDÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 6/11/19|. Su sobrina Adriana Evangelina Verón, participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Telares Dpto Salavina.

GALVÁN, LUIS AVELARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su esposa Otilia Yñiguez, su hijo José Galván, su h/pol , nietos Fede e Ignacio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. local. Casa de duelo Bº Sta. Rita. Los Telares. EMPRESA SANTIAGO.

GALVÁN, LUIS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus hermanos políticos Diego, Walter, Silvia, Adolfo, Elsa, Rita y Fátima y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. de Los Telares

GALVÁN, LUIS AVELARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Teresita Ledesma de Chávez y Ramón Chávez y flia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. de los Telares.

HID DE ARACENA, AMALIA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. El centro de exdocentes " Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 42/764 " Diego de Rojas" acompaña con cariño a su ex colega Pochola Hid ante la irreparable pérdida de su hermana. Que el Señor le permita descansar junto a El gozando de su eterna luz. Resignación y paz para toda su familia.

JOGLAR, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/19|. Sus hijos Carlos A. Joglar y Raquel (Lucy) Joglar participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Weisburd. Elevan oraciones en su memoria.

JOGLAR, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/19|. El I.F.D. Nº 21 Bandera Bajada, Figueroa participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Weisburd. Elevan oraciones en su memoria.

PICINATO, ALDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Su esposa Marcela Yolanda Ledesma, su hija Martina Franchesca Picinato, su mamá Olga del Valle Michelitti, su hno. Lucas Javier Picinato y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Juríes. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, MANUEL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Sus hijos Ariel, Silvina, Alicia, Belén, sus hijos políticos, nietos, hnos. y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Cob. Caruso Cía. Arg de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

HERLÁN, DANIEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/09|. Porque brilla cada noche allí arriba, pero más en el corazón de los que te amamos. Porque estas en nuestros sueños día y noche. ¿Por qué tuvimos que decirte adiós?, fue sin querer, sin esperarlo, porque nos dejaste, de vos, momentos y recuerdos inolvidables. Porque te fuiste temprano, demasiado pronto, pero tú presencia será eterna hijo mío, Hoy se cumplen 10 años de tu partida al lado de nuestro Padre Celestial vivirás, te llevaste con vos todo nuestro amor, nuestro corazón, Cuanto duele extrañarte, te busco, te espero y sueño con abrazarte, besarte y darte las gracias hijo querido por todo lo que nos distes en tu corta vida, Dios te dé hijo el descanso eterno y goces de la alegría que hay en el Reino Celestial. Tus padre Mini y Chicha, tu hija Day, tu hermana Valeria, tus sobrinos: Rita, July, Daniela y tu cuñado Agustín, tíos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara en la Capilla Virgen del Valles hoy a las 20,30 horas.

RÍOS, ROQUE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Selva, hijos Ariel, Daniel, Mónica, Marisa, Luis, Ramón, Cristian y Diego, hijos políticos y nietos invitan a la misa el día domingo 10 a las 20,30 hs. en la iglesia Ntra Sra. de Loreto (Loreto) al cumplirse un año de su partida.

RÍOS, ROQUE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Viejo, tu reflejo vive en el espejo, somo iguales, solo que tú cielo, yo tierra. Tú paz y yo con una soledad que aterra. Ganaste la carrera, pero espera, guárdame un lugar arriba que la vida por aquí no me conforta, que importa si la vida es corta, si no estás aquí. Todo es gris, como mis oraciones, color carmesí, recuerdo las lecciones y consejos, abrazos apretados y tus besos. Su hija Mónica, su esposo Claudio, su nieto Matías invitan a la misa el día domingo 10 a las 20,30 hs. en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto (Loreto) al cumplirse un año de su partida.

RÍOS, ROQUE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Te llevo en los más profundo de mi ser, como una estrella que nunca se apaga... Te extraño todos los días de mi vida, mi Viejo querido. Su hija Marisa invita a la misa el día domingo 10 a las 20,30 hs. en la iglesia Ntra Sra. de Loreto (Loreto) al cumplirse un año de su partida.

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Hermano querido hoy, se cumple un año de tu partida a la casa del Señor, te despediste solo con un fuerte apretón de manos y una sonrisa que nunca olvidare. Descansa en paz junto al Señor y junto a nuestros padres; tus amigos te recuerdan todos los días y nosotros a cada instante. Te amo Ronald querido. Su hermana Hermosa, sus sobrinos Cristian y Matías D´Angelo; su hermano "Negro" y Graciela e hijos invitan a la misa que se oficiara en la parroquia Nuestra Señora del Rosario hoy a las 21 horas al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

SÁNCHEZ DE FLORES, IRMA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Su esposo y sus hijos agradecen al personal de Clínica San Luis, médicos, enfermeras y a toda persona que de un modo u otro nos acompañó y atendió a mi señora en los momentos más difíciles que nos tocó vivir. También agradecemos a todas aquellas personas que se acercaron a darnos su aliento, vaya para todos ellos nuestro agradecimiento. Carlos Flores y familia.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SÁNCHEZ DE FLORES, IRMA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Hoy hace 22 días que partiste dejando en nuestros corazones, tu sonrisa, tu bondad y comprensión que perdurará por siempre en nuestros corazones. Para los que amaste y te amaron, que la tristeza se convierta en confianza y fe y que vamos a estar separados solo un momento, así que guardamos los recuerdos en nuestros corazones. Aún no creemos que ya no estás a nuestro lado, podemos oir tus pasos y pensamos en el momento en que aparecerás, pero no sucederá, te has ido de nuestro lado para siempre, nosotros seguiremos nuestro camino en esta tierra y esperamos que algún día nos volvamos a encontrar. Te seguiremos queriendo al igual que ayer, siempre estarás en nuestros corazones. Familia Flores.