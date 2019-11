Aston Martin presentó su primera moto, tan potente que no puede andar en la calle

08/11/2019 - 09:46 El Cronista

La mítica marca británica Aston Martin ya no sólo ofrece los mejores deportivos, esta vez se animó al mercado de las dos ruedas y presentó su primera moto. Se llama AMB 001 y, en realidad, es el resultado de una alianza con Brough Superior, una legendaria marca británica de motocicletas que fue revivida recientemente.

Así esta moto es la mezcla de la ingeniería de Brough Superior con el diseño de Aston Martin. Así, la AMB 001 no es una simple motocicleta, sino que fue diseñada para el circuito; es decir, no está habilitada para andar en la calle hasta tal punto que se necesita un remolque para llevarla.

Es que la AMB 001 es muy potente, con un motor turbo de 180 caballos que, unido al reducido peso de 180 kg, ofrece una respuesta inmediata y par motor para dar y regalar. Es la primera vez que Brough Superior usa un motor semejante.

El diseño está inspirado en la forma de los coches de Aston Martin, pero aun así se ha priorizado la ligereza y el efecto aerodinámico a altas velocidades. Así que de la misma manera que los coches de la marca, esta moto es elegante, pero también es muy funcional.

Eso sí, no es una moto para todo el mundo. Y no lo digo porque no se pueda matricular, ya que para los clientes potenciales de esta moto eso no será un problema; sólo aquellos dispuestos a pagar 108.000 euros podrán disfrutar de esta experiencia. Y no serán muchos, porque la producción está estrictamente limitada a 100 unidades, ni una más, ni una menos. Las primeras unidades llegarán a finales del 2020.