“Atrapados en el museo” ya tiene la marquesina lista para el verano

08/11/2019 - 20:39 Pura Vida

La pareja que nació en la pista del Bailando por un sueño, la de Pedro Alfonso y Paula Chavez, ya es figurita repetida en Carlos Paz, solo que para esta nueva temporada de verano encontraron a alguien que nunca había hecho teatro en la villa cordobesa: Julieta Prandi.

La modelo que estuvo en boca de todos por el tormentoso divorcio de su ex, Claudio Contardi, a quien denunció por violencia doméstica, debutará sobre las tablas con “Atrapados en el museo”, una comedia dirigida por Carlos Olivieri.

Junto a la pareja estelar y a Prandi estarán Mica Viciconte, Maca Rinaldi, Bicho Gómez, Rodrigo Noya y Freddy Villarreal. Así lo confirma la marquesina, cuya gigantografía ya está lista para ser colocada en el teatro del Lago adonde llegarán con la producción de Dabope, de Pablo Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Hasta esta oportunidad, Julieta solo había demostrado sus dotes actorales en sketches y programas televisivos, pero nunca había protagonizado una obra de teatro.

Y la propuesta se concretará justo después de haber firmado su divorcio.

“Estoy bien, fuerte. Tengo un año de muchos cambios, es como un volver a nacer, volver a empezar”, comentó la modelo en diálogo con el ciclo “Hay que ver”, que emite El Nueve.

Y agregó: “Recobré mi libertad y mi vida también. Es un divorcio complicado, y salió mi sentencia. Soy oficialmente divorciada y están todas las cuestiones de público conocimiento en el medio”.

Como se recordará, Julieta Prandi había denunciado ante la Justicia y públicamente a su ex por violencia doméstica y maltrato psicológico. “Él me decía que sin él no iba a poder: ‘Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada’, me gritaba. En el último tiempo, cuando discutíamos, me llegó a decir que si fuese un hombre, no me hubiese dejado un solo hueso sano. Y el último día yo desesperada le dije: ‘Vos sos un hijo de puta y nunca me voy a olvidar lo que me dijiste’, y él me respondió que yo no iba a cumplir más años, que iba a recibir una corona. Esa fue como la frase que terminó de aterrarme y que está en mi demanda de divorcio”, había asegurado Prandi en una nota con Teleshow.

Ahora el elenco con el que llegará, por primera vez, para hacer temporada en Carlos Paz aseguró que la ven fuerte. “La vemos muy fuerte y contenta de ser parte del elenco. Se va a distraer, la va a pasar muy bien porque somos un grupo contenedor. Va a ser una experiencia positiva para ella. Y lo que necesite, vamos a estar. Sobre todo Paula, que es su amiga desde hace tiempo”, adelantó Pedro Alfonso.

La divertida historia tendrá lugar en museo de arte, en donde ocurrirán hechos extraños e inesperados: una pieza antigua, un anillo mágico, la codicia y el amor, todo será contado en clave de humor con efectos especiales y fantasía.