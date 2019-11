Después del gran lanzamiento de “Laligera”, Lali Espósito se unió a la banda juvenil CNCO para compartir otro boom: “Como así”

08/11/2019 - 20:41 Pura Vida

Lali Espósito no para. No solo acaba de finalizar con gran éxito su gira por los Estados Unidos con #BravaTour y pronto se la verá conduciendo la premiere de la entrega de los Grammy Latino, sino que estrenó el tema “Como así” junto a la banda juvenil CNCO, que formará parte de su cuarto disco, el cual verá la luz el próximo año.

“La canción habla de las confusiones. De las idas y vueltas de una pareja. Es súper empática y más allá de su aura melancólica en la letra juega con un dembow latino que le da la onda party y buena vibra. Me encanta cantarla junto a los CNCO ya que nos hemos hecho amigos y dio como resultado esta unión musical”. Así explicó la intérprete de “Laligera”, el espíritu de este nuevo tema que ya fue reproducido por miles de seguidores.

La canción cuenta en su videoclip una historia de amor y ruptura en cinco escenas, donde aparecen cada uno de los integrantes de CNCO interactuando con Lali. La producción audiovisual contó con la dirección de Joaquin Cambre en una extensa jornada de 23 horas de rodaje en la Ciudad de México.

“Cuántas veces nos tenemos que perder/ Para poder bajar la guardia y encontrarnos/ Cuántos besos quedan en el aire / Cuántas veces vamos a intentarlo”, dice una parte de la letra, para rematar con su estribillo: “Como así /Que no duele / Como así /Que no quieres Verme / Si siempre cuando llega el Viernes / Dices que no quieres perderme”.

Hace poco, Lali había confesado en CM (Canal de la Música) que “Laligera”, “es una muestra de cómo vivo la música y de cómo me siento hoy, encarando este futuro cuarto disco. Siento que ‘Laligera’ es mi Lali más actual. El que me conoce de toda la vida descubre algo de quién soy ahora, con todo eso que fui siempre. Esa niña que le gustaba patinar en su barrio. Sin dudas, también es una gran carta de presentación para los que no me conocen”, concluyó.