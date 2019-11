CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de noviembre de 2019

08/11/2019 - 21:03 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.15 CINE. LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 FINDE EN NICK

18.15 CLUB 57

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.30 CINE. EL ATAQUE

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

12.30 CORAZÓN VALIENTE

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DOCUMENTALES

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 ELCHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 FOREVER HITS

21.30 RODANDO FOODTRUCKS

22.00 PARA TODA MUJER

23.00 PLANETA OCÉANO (Estreno)





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 LOS JUSTICIEROS

08.35 JACK

10.53 THE DUFF

12.48 EL ENCANTO DE LA BESTIA

14.31 MARVEL RISING. SECRET WARRIORS

16.04 EL NUEVO ENTRENADOR

17.56 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.39 LA GRAN ESTAFA

22.00 LA NUEVA GRAN ESTAFA

TCM

06.51 LOST - T. 6 - EP. 15 - ACROSS THE SEA

07.35 LOST - T. 6 - EP. 16 - WHAT THEY DIED FOR

08.20 LOST - T. 6 - EP. 17 - THE END - PART 1

09.04 LOST - T. 6 - EP. 18 - THE END - PART 2

11.17 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 8 - GIBLETS FOR MURRAY

11.42 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 9 - ONCE MORE, WITH FEELING

12.34 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 11 - OUR FIFTEEN MINUTES

16.27 EL EXPRESO POLAR

18.12 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

19.50 EL HOMBRE SIN SOMBRA

22.00 BLADE RUNNER

TNT

06.00 LA CRUDA VERDAD

07.26 NOTAS PERFECTAS

09.00 AVIONES

11.03 RATATOUILLE

13.07 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 9 - MENDOZA

13.37 ENREDADOS

15.28 TOY STORY

17.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

19.50 LOS INCREÍBLES

22.00 VENGANZA DESPIADADA

SPACE

06.00 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

07.30 TÚNEL

09.41 INSPECTOR GADGET

11.10 PEARL HARBOR

14.11 TERROR EN LO PROFUNDO

15.39 PUNTO DE QUIEBRE

17.37 EL AVISPÓN VERDE

19.39 EL HOMBRE ARAÑA

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

CINECANAL

11.50 RECIÉN GRADUADA

13.30 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES

15.40 PADDINGTON 2

17.45 MI VILLANO FAVORITO 2

19.30 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

22.00 UN LUGAR EN SILENCIO

VOLVER

06.10 EL LINYERA

07.30 HÉROES DE HOY

08.45 AQUEL CINE ARGENTINO

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 FUISTE MÍA UN VERANO

16.25 SIMPLEMENTE UNA ROSA

18.00 GATICA, EL MONO

20.35 JOHNY TOLENGO, EL MAJESTUOSO

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)

SANTIAGO LAWN TENNIS

(NICOLAS DE HEREDIA Y URQUIZA)

*SÁBADO 9, A LAS 23.30, FIESTA SEVEN. ENTRADA POR CALLE URQUIZA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES

QUINCHO PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

RETRETA PLA ZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

09/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)

HOY AL13/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 ) 09/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

09,10/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 años) 09/11 - 21:25 hs (subt) 00:20 hs (subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

08/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

09/11 -14:40 hs (Cast) 18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D) ACCION (+ 13 AÑOS) 09/11 -19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

09/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 19:00 - 22:00 / SUBTIT 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTIT. 2D 19:10

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTITULADA 2D 19:10