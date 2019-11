Giovanni Bonahora Cragnolino, el escritor precoz que a los 11 años editó su tercer libro

08/11/2019 - 21:40 Santiago

Tiene apenas 11 años, pero es un escritor experimentado. Ya editó su tercer libro y comenzó a trabajar en un cuarto. Todo esto en medio de sus estudios y las actividades propias de un chico de su edad, que no las ha descuidado.

Luego de “El viaje de mil viajes”, y “Mati y la búsqueda de los sobrevivientes”, Gio (como lo conocen) presentará hoy en la Feria Provincial del Libro, la parte 2 de esta historia, que forma parte de una trilogía que se va a completar en breve. La presentación será a las 15 en la Sala 3 “El Sacháyoj”, y tendrá un original desarrollo, ya que la historia será teatralizada por un grupo de niños, compañeros de escuela, y amigos de Gio.

“El primer libro se trata de dos hermanos que viajan hacia el centro de la tierra. Una vez allí una hacker controla su nave y los envía al espacio para que no puedan regresar a la tierra y contar sus historias. “Maty 1” se trata de una invasión extraterrestre que se lleva a la mayoría de la población, y un niño de 12 años, junto a su padrino van por el mundo en busca de su orientación, para luchar contra los alienígenas y salvar al mundo. En “Maty 2”, pasa que, después de la invasión extraterrestre, todo volvió a la normalidad pero quedaron cosas misteriosas que llaman la atención, y se producen nuevas historias”, contó Gio sobre sus libros editados.

Todos sus libros tienen una ilustración especial, autoría de Emilia Roldán, su compañera de escuela, de 10 años, que interpretó cada una de las historias y las plasmó en dibujos muy creativos y de gran calidad.

Gio es un apasionado de la ciencia ficción, la fantasía y la aventura, y eso es lo que marca la línea de sus creaciones literarias.

“Las cosas me vienen pensando, se me ocurren y las voy escribiendo, y mientras las escribo me surgen nuevas ideas y así les voy dando forma”, le contó Gio a EL LIBERAL en un alto de su actividad en la Feria del Libro, donde muestra sus obras en un stand.

Recuerda el joven escritor que ya a los cinco años escribía con su hermano, “a mano o en la computadora”, y ya con alguna ilación.

“Yo quiero ser administrador de empresas, y seguir escribiendo a modo de hobby”, responde cuando se le pregunta por cómo se ve de grande.

Ilustradora particular

Emilia, tiene 10 a años, y fue quien se encarga de ilustrar cada historia que crea Gio, una tarea que la cumple con mucho compromiso, pasión y calidad, pese a su corta edad. “En la escuela, Gio me dice cómo es la historia y los personajes. En base a eso yo hago los dibujos en casa, y al día siguiente se los alcanzo en la escuela”, comenta respecto de la modalidad de trabajo que establecieron con su compañero, aunque es algo espontáneo, que no tiene rutinas especiales.

Cuenta Emilia que desde muy chiquita le gustó dibujar, y que pone mucho empeño por lo que hace para que salga bien. “A veces me cuesta un poco, pero busco la manera de hacer lo mejor posible, y sale como nos gusta a los dos”, admite.

Mientras disfrutan de este momento, con la presentación del libro y el juego en su stand, Gio y Emilia ya piensan en “Maty y la búsqueda de los sobrevivientes 3”, porque “quiero completar una trilogía, para la que ya tengo una idea en la cabeza”.