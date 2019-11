Juan Carlos de Pablo: “El mismo 10/12 tienen que hacer anuncios dentro de un plan, porque hay más de un problema a resolver”

08/11/2019 - 22:05 Economía

El economista Juan Carlos de Pablo mantuvo una entrevista exclusiva con EL LIBERAL en la que se refirió a la situación económica actual, al proceso de transición en el que se encuentra el Gobierno y sus efectos económicos a la par que recomendó al gobierno entrante “hacer anuncios” lo antes posible pero “dentro de un programa económico”.

El analista, director de la consultora De Pablo Consult, se refirió a los días que restan hasta el traspaso de Gobierno, el 10 de diciembre e indicó que el escenario de transición “hasta ahora luce muy pacífico, lo cual le permite al Presidente electo, hablar de generalidades y al Presidente actual también”.

Consultado respecto de cómo estima que evolucionará la economía hacia fines de 2019, indicó que aún “falta un montón para fin de año. La primera fecha clave si esto sigue tranquilo hasta el 10 de diciembre es ese día. Tenemos un discurso presidencial, la jura del ministro de Economía y las primeras definiciones en materia económica. De ahí en adelante, se verá”.

En cuanto hacia dónde deberían apuntar las medidas y si deberían hacerse ese mismo día, señaló que “los anuncios deberían hacerse lo antes posible. Un programa es un conjunto de medidas. Hay que plantear bien las prioridades y sobre todo los conflictos, porque hay ansiedades, expectativas, que no se aguanta más, etc. porque todo el mundo va a estar pendiente de las nuevas autoridades. De hecho, ya lo están, solo que aparentemente, hasta ahora, no hay que tomar decisiones dramáticas”.

Requerido acerca de si deberían ser medidas para sectores puntuales o algo más abarcativo, destacó que “todo hay que enmarcarlo dentro de un programa. No se trata de salir corriendo a hablar con el FMI o con los tenedores de los títulos o los vendedores de pizza o los que lustran los zapatos”, destacó para describir el estado de situación de la economía.

Con respecto a cuál es el problema más grave a atacar, indicó que “no hay un solo problema, hay que hacer un programa y en base a eso hay objetivos generales y medidas específicas. El 10 de diciembre nos vamos a enterar”.

El analista insistió en que no sirve tomar medidas por separado o hacia sectores particulares. “Tomas las cosas de a uno, si bien entiendo la ansiedad de cada sector, eso no existe. Hay que sacar un conjunto de medidas. Explicárselo primero a los argentinos, después a los acreedores, después al FMI, etc”.

De Pablo, quien fue muy crítico a lo largo de la gestión de Cambiemos con respecto de la necesidad de contar con un funcionario que coordine las medidas económicas que se fueron adoptando, al ser consultado respecto de si estima que este nuevo Gobierno podría gestionar mejor en ese sentido, señaló que “es muy simple, veremos si tiene un ministro de Economía. No necesita ni un súper ministro, un ministro nada más”.

En cambio, indicó: “Cuando yo escucho que además de un ministro quieren poner un Consejo Económico y Social, o algo así, digo que la van a empantanar. Tienen que poner un ministro y que ese tipo, sea quien esté a cargo”.

Asimismo, requerido con respecto a si medidas como el cepo, pueden extenderse por un tiempo prolongado, señaló que “eso es parte de la política económica. No se puede discutir si se saca o no se saca el cepo o si se lo duplica, si no es dentro del resto de la política económica. Se tiene que mirar toda la política económica entre lo cual, cepo, control, raíz cuadrada, todo va a tener sentido”.

En tanto, ante este escenario y sobre cuál sería su mensaje para el asalariado o el ama de casa que va todos los días al supermercado, con respecto de lo que se puede venir, indicó: “Lo que les diría es que hagan lo mismo que hicieron hasta ahora: levantarse todos los días para ver cómo le encuentran la vuelta. Vamos a estar atentos. Nadie se chupa el dedo y todos tenemos sensibilidad, pero veremos qué es lo que sucede”.