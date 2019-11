Lanús expone la punta en su casa y ante Banfield, en un vibrante clásico

08/11/2019 - 22:56 Deportivo

Lanús, puntero junto a Argentinos Juniors con una racha de 10 partidos invicto, intentará mantenerse en esa privilegiada posición cuando reciba desde las 15.30 a Banfield, que lucha por escaparle al descenso, en una nueva edición del clásico del Sur, correspondiente a la fecha 13 de la Superliga.

Lanús inició la temporada haciendo números y sufriendo con el promedio y tras una dolorosa derrota ante River, 3 a 0 en el Monumental, todo cambió.

Zubeldía toma como base a la experiencia de dos valores notables como Lautaro Acosta y un interminable goleador como José Sand, ayudados por el arquero y figura Agustín Rossi y el defensor Nicolás Pasquini.

A esa base con experiencia se agregan Marcelino Moreno, Alexander Bernabei y Pedro De la Vega, entre otros.

Banfield es pura preocupación y sólo supera a cinco equipos en el promedio y descienden tres. El torneo lo inició con Hernán Crespo como DT y logró cuatro unidades sobre 15 pese a que el equipo mostró una sana intención de atacar. Se fue Crespo y llegó el histórico Julio César Falcioni, campeón en el Apertura 2009 con la intención de apagar el “incendio” con una receta muy diferente a la de Crespo y este Banfield más defensivo, no arriesga y espera el error rival en vez de darle prioridad a provocarlo. Pero la de Falcioni no es “magia”, apenas sumó seis puntos de 21 y la cosa no mejora, las fechas se acumulan y el equipo sigue en el fondo de las dos tablas.