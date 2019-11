Rosa Godoy: “Me gustaría verme en lo más alto del podio”

09/11/2019 - 00:08 Deportivo

El Maratón de EL LIBERAL ya espera por los atletas y una de las que tendrá otra vez la posibilidad de estar presente mañana en la carrera de los 21 kilómetros será la cordobesa Rosa Godoy.

“Vengo por la revancha en el Maratón de EL LIBERAL. Vine hace un par de años y me quedé con el segundo lugar en la clasificación general. Me gustaría verme en lo más alto del podio esta vez”, expresó la atleta que reside en la ciudad de Carlos Paz y que cuenta con antecedentes más que importantes en su carrera deportiva.

Sobre su presente afirmó: “Estamos cerrando un año bastante importante porque queda poco para la clasificación a los Juegos Olímpicos y definir el equipo argentino. En diciembre empezaré con mis entrenamientos para lo que se viene en el 2020 donde intentaré clasificar en el maratón y tener mi segunda chance en los Juegos Olímpicos”.

Rosa viene de ganar el pasado fin de semana en la ciudad de Catamarca por lo que para la competencia de mañana llega de la mejor manera.

“Mi última carrera fue en Catamarca donde me quedé con el primer lugar en los 12 kilómetros. Pero antes estuve participando en varias carreras y con buenos resultados”, señaló la corredora de la provincia mediterránea.

El Maratón de EL LIBERAl no será la única propuesta que habrá a nivel país este fin de semana. También están otras que tienen su historia y que son convocantes por la jerarquía y la calidad de los competidores.

“Yo elegí correr en la de EL LIBERAL porque aquella vez que salí segunda me quedó el sabor amargo de no estar en lo más alto del podio. También quería volver a Santiago y aprovechar que me quedó el entrenamiento que hice para correr el Maratón de Buenos Aires donde lamentablemente tuve que abandonar por un problema físico”, contó Godoy.

Si hay un factor que acompaña casi siempre a la carrera de EL LIBERAL es el clima caluroso. En este sentido, la atleta cordobesa reconoció que puede influir en el rendimiento de los participantes por lo que anheló que mañana sea un día agradable para todos.

“Ojalá que no haga tanto calor. Es el rival principal que tenemos los que nos dedicamos a esto. En mi caso son 21 kilómetros lo que tenemos que recorrer y a veces se complica un poco. La idea es hacer una carerra táctica para poder llevarme el primer lugar”, añadió.

Rosa destacó la calidad de la carrera de EL LIBERAL y elogió, al mismo tiempo, el crecimiento que mostró la ciudad de Santiago del Estero.

“Cuando vine por primera vez me gustó todo. Veo que la ciudad está creciendo y es muy bonita. Lo pude comprobar cuando me tocó correr la primera vez y sin dudas es un aditamento más”.

También Godoy habló del circuito que prácticamente tiene un recorrido en piso llano.

“Yo estoy acostumbrada a entrenar en las sierras de Córdoba y es una ventaja correr en un circuito llano. De todas maneras, repito que el calor es uno de los principales adversarios y al que habrá que respetarlo siempre”. finalizó.