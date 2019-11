Gallardo: “Román tiene tiempo de comer asados y yo tengo que pensar en lo que nos queda”

09/11/2019 - 01:20 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le respondió a Juan Román Riquelme y afirmó: ‘Román tiene tiempo de comer asados con amigos y yo tengo que pensar en los partidos que nos quedan, creo que somos competitivos hace mucho tiempo y eso lo ven todos’

Riquelme, que lo catalogó como genio pero advirtió que contra Barcelona no compitió, recibió como respuesta: ‘No coincido ni con lo de genio ni con que no competimos, fuimos a competir y podés perder como nos pasó ante un gran Barcelona, lo que importa es que acá en Sudamérica y en Argentina, que es donde competimos, lo somos hace mucho tiempo y sostenerlo no es algo fácil’.

Y agregó en relación a este tema de los grandes de Europa: ‘No solemos competir con las grandes potencias de Europa y no hay que ser un genio para saber que hay diferencias pero luego es un partido solo, mano a mano, donde pasan cosas que cambian esas situaciones’.

En otro orden, acerca de los rumores sobre las chances de dirigir al Barcelona y el Bayern Munich, dijo: ‘No tengo nada que decir sobre esos rumores, nadie me habló y no corresponde. Hay mucha ansiedad con saber lo que voy a hacer en el futuro y yo tengo la cabeza puesta en estos partidos que estamos por jugar’.

Al tiempo que aseveró: ‘Mi comunicación debe ser firme y sincera, yo no pienso en el año que viene pienso en mañana, en la semi de la Copa Argentina, en la final de la Libertadores y no puedo adelantarme. Me moviliza el deseo y las ganas que tengo, puedo escuchar y analizar, pero yo actúo así en general, en la vida actúo cómo siento’.

En cuanto al tema de la sede, el Muñeco opinó; ‘Es muy nuevo esto del cambio de sede, del formato en la final única y no sé si estamos preparados culturalmente para asimilar naturalmente este cambio y tomarlo como tal. Hay un proceso que hay que vivir y a nosotros nos toca de cerca porque volvemos a estar en una final’.

También se refirió a los hinchas, destacando que ‘es el que más sufre y las distancias son largas. Y el hincha de River lo padece porque vive hace rato este tipo de finales, lo tuvimos el año pasado con lo que eso conllevó para todos y ahora es una doble desilusión con otra final y no poder estar’.

El DT agregó que ‘era razonable que no se juegue en Chile por fuerza mayor, por lo que se vive ahí, y había que revisar. No era fácil tomar la decisión de la Conmebol y lamento lo que sufren los hinchas. Habrá que asimilar estos cambios y nosotros prepararnos para jugar la final tal como sabíamos’.

‘A nosotros no nos puede desestabilizar nada, ni el elogio ni la crítica. Este tipo de cosas las manejamos hace mucho y no noto que nadie se haya relajado por los elogios. Eso es lo bueno de este equipo’, añadió.

‘Ganar trae relajo y ahí está el punto clave: poder ser exigentes con nosotros mismos para sostenernos, nadie quiere abandonar el deseo de ir por la victoria, de bajarte de este tren de competir para ganar y prepararte para ganar trae secuelas y desgaste’.

Finalmente, habló de su etapa de jugador y ahora de entrenador: ‘Disfruto más esta etapa como técnico porque no sufro físicamente. Jugar es lo más lindo que hay pero yo sufrí más de lo que debía y gracias a eso tengo una fortaleza interna mayor, desde ese lugar no sufro’.