FÚNEBRES | 9 de noviembre de 2019

09/11/2019 - 02:08 Funebres

Fallecimientos

- José Enrique Collado

- Segundo Antonio Juncal

- Leonor Rodríguez de Hubner (Fernández)

- Juan Carlos Brandán (La Banda)

- Nora Raquel Jiménez (La Banda)

- Marta Viviana Gallegos (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Julio Daher, su esposa N. Teresita Cuba de Daher, sus hijas Andrea, Carolina y Agustina participan con profundo dolor fallecimiento de su querido amigo Doctor en Ciencias Economicas Alfredo, acompañando a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones a Nuestra Señora Excelentísima Virgen de La Merced.

ARDISSONE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Familia Perversi participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su padre José Enrique Collado, sus hermanos Martín, Rodo y Francisco; su hija Valentina, su compañera Daiana Barraza; su ahijada Martina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su abuela Sara Alicia Bravo de Collado; sus tíos Walter, Antonio y Daniel Collado con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su compañera: Daiana, su hijita: Valentina, sus padres: José y Sandra, y demás familiares part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) Org. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Guillermo Alegre, Ana María Mema, sus hijos Karina, Jorge y Eleonora Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su primo José. Ruegan oraciones en su nombre.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Los amigos de su padre José: Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez, Claudia Peralta y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. "Hermana" querida, ahora descansas en paz junto a Nuestro Señor Jesús, danos las fuerzas para seguir adelante y guía nuestros caminos". Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su hermano Dany, su cuñada Marcia, sus sobrinos Fran, Carli, Delfina y Brian, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. "Señor, ya está ante ti recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". Elisa, Chela y Cacho Gallo participan con profundo dolor el fallecimiento de Mariela y acompañan a sus primos José Coronel y Nini de Coronel en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Dolores Galván de Caro, sus hijos Marcia, Saul, Fernando y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ruth Filippa de Frediani , sus hijas Romina María y Melisa María Frediani y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones al Señor por la pronta resignación cristiana de sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini y flia. acompañan con inmenso cariño a los queridos amigos ante la partida de Chichina. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro estimado amigo Osvaldo, y lo acompañan junto a su familia en estos momentos de tristeza y dolor. Rogamos por su eterno descanso en paz

JUGO ARIAS, MAGDALENA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus sobrinos Dani, y Patricia, sus amigas Lucha, Nancy y flia. Fontana participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Papi querido porque tuvimos que decirte adiós sin querer, sin esperarlo, porque nos dejaste huellas y recuerdo inolvidables. Descansa en paz en la presencia de nuestro Señor junto a mi madre. Su hija Isabel Myriam Juncal, su hijo político Ricardo Daniel Lasca y sus nietos Luis Antonio y Ana Isabel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. y Gallo y Santa Fe (s/v).

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Te fuiste a un bello hogar donde no hay sufrimiento ni dolor y en verdes prados El te hace descansar". Su hijo Manuel Antonio Juncal, su hija política Mercedes Ledesma y sus nietos Manuel e Isabel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo y Santa Fe (s/v).

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus hijos Manuel Antonio y flia, Isabel Myriam y flia, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 390 (Sala Vip). Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Felices los misericordiosos porque ellos verán a Dios". Nuestro más hermoso recuerdo cuanta alegría y picardía en tus ojos y en tus cuentos de tantos momentos compartidos. Te despedimos con hondo pesar, tu luz resplandece ya junto a nuestro Señor resucitado. Su hermana Mary, sobrina Marilin e hijos Carlitos, Juan José, María Gabriela y María Belén Villalba. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo y Santa Fe (S/V).

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su hermano Luis y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus sobrinos Mónica, José Luis y Francisco Sánchez, su cuñada Chova y sobrinos nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Cuno. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus vecinos del Barrio H. Hondo: José Maldonado y flia, Carlos Perrén y flia., Chicha Núñez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. La promoción 77 del Colegio Sor Mercedes Guerra Hna. Franciscanas acompañan a su querida compañera Myriam Isabel por la pérdida de su papá!!! Elevan oraciones para la pronta resignación de Myriam, esposo e hijos!!!

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus amigos que nunca lo olvidarán; Francisca de Caamiña, Norma Caamiña, Paco y Chicho Diosquez y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que brille para él la luz que no tiene fin.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su compañera Gladys Caamiña y Pupi Llanos Caamiña, participan con dolor su fallecvimiento. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus amigos Poro, Pitu, Pame, Delfi, Luis y Mauri y toda la familia Caamiña - Queirolo, participan con profundo dolor su partida y ruegan por su eterno descanso. Brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar y flia., participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Señor recíbelo en tu Reino y brille para el la luz que no tiene fin". José Herrera, Adriana Ledesma y sus hijos Jimena, Juan Pablo y María Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. María Alberto Banco y flia., participa con mucho dolor la partida de su amigo de muchos años. Mis más sentido pésame a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este tan difícil momento a la querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Zulma Naser, participa el fallecimiento del padre de Myriam y Manuel con pesar. Abraza a sus hijos en este dia de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ing. Alejandro Ferreiro y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Lic. Carlos Fuentes y familia, conjunto Folclórico Los Nativos participan el fallecimiento de tío del amigo Paco Diósquez, director del conjunto La Marca Chamamecera. Acompañan a los familiares en estos momentos de dolor.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Nica Gerez participa con profundo dolor el fallecimiento de Ñata, mamá de los amigos Maria y Carlitos. Rogando por el eterno descanso y que Dios la tenga en la gloria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Gustavo Díaz, su esposa Graciela y sus hijos Natalia y Gustavo, participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Carlitos y Maria del Huerto. Rogando oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, ESTER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Los compañeros del Dpto. Tierras del Consejo Provincial de Vialidad, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Carlitos, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Julián Canllo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Ramiro López Bustos y Alejandra Voss, acompañan en estos tristes momentos a su familia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La familia de Vittar Repuestos, despide con dolor y tristeza al querido amigo Emilio. Rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación para toda su familia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Héctor Ruiz, sus hijos Federico y flia., María Soledad y flia., Daniel e hija, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de esta maravillosa persona. Que Dios lo cubra con su Manto Sagrado. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Domingo Abdala, su esposa María Luisa Drube y sus hijos Tomás y Daniel con sus respectivas familias, acompañan con sincero pesar a su familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Yaguareté Club de Caza Mayor y Conservacción de la Fauna, participa con pesar su fallecimiento. Descansa en paz.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán, sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín, lamentan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Teresa Figueroa de Murad, sus hijos y sus respectivas familias se unen a este dolor recordándolo con el cariño y respeto que siempre tuvieron por él. Ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan con profundo afecto la desaparición física de Emilio, hombre de respeto y proyectos para todos los que lo rodeaban. Abrazan en estos tristes momentos a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos con plegarias en su memoria.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Luis Alberto Miguel participa el fallecimiento del suegro de Pedro Gelid. Acompaña a la familia en estos momentos.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel acompañan en el dolor a Titina, Claudia, Titi y familia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, a sus hijos y demás familiares con sus oraciones y rogando que el Señor lo tenga en su presencia.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Víctor, Martín, Ramiro, Soledad Heredia; y Luis Corbalán acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GONZÁLEZ, GREGORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/08|. Se cumple un año más de tu partida a la Casa de Dios nuestro Señor. Este mes el de tu cumpleaños estarás feliz junto a la Virgen María y nuestra madre. Los ángeles celestiales te alegraran con tus canticos ¡ Que Felicidad!.. Su hermana Ana María González, sobrinos Fabián y Germán Cáceres y flia. rezaran por ti en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hoy a las 20.30 hs.

ZAVALETA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/10|. Cuánto duele tu ausencia, aunque en cada espacio de nuestras vidas estás presente. Nos ayuda a reconfortarnos y tener fe que ya estas gozando del descanso eterno. Su esposa Margarita Brevetta, sus hijos Juan Carlos, Lucrecia y Hugo Zavaleta, sus nietos Facundo y Paula Zavaleta; Jimena y Nicolás Gallo Zavaleta, Gonzalo, Constanza y Javier Zavaleta invitan a la santa misa el día 9 de Noviembre a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo de cumplirse 9 años de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Mi hijo querido Dany, ya pasan 7 años y vendrán muchos más, la vida continúa con sus alegrías, momentos felices en familia, para mí ya no tienen sentido, mi única felicidad eras tú. La Virgen del Valle en su manto sagrado te llevó a su lado y allí junto a Dios, te protegen y descansas en paz, y en las noches estrelladas en un lenguaje silencioso me sonríes y me dices: ¡ Fuerza Mamá ! Desde aquí, junto a Dios yo te cuido y en silencio con el corazón, me dices te quiero mamá y te querré siempre. Cuando miro esas fotos tuyas ¡eras tan lindo y tan bueno! y me hacen sonreír, recordándote en los momentos felices a tu lado. Dany querido en mis oraciones del día y la noche, siempre estás presente, tu padre está contigo, te quiso acompañar y no dejarte solo y ahora los dos descansan en paz, en la morada del Señor. Tu mamá que siempre te lleva en su corazón, Carolina.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRANDÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su esposa Rosa Noemí Barraza, sus hijos Roxana, Daniel, Carla, Iván, h. políticos sobrinos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRANDÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Tus compañeros de trabajo del turno tarde que siempre te recordaremos como un gran amigo. Gracias por tenernos siempre presente, Viejo. Elo, Carmen, Gaby, Yesi, Lali y Romi, ruegan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, NINFA YNES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Juana Catálfamo y familia, participan el fallecimiento de la madre de nuestra querida Caty. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su memoria.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su madre Elvia Marta Bonanno, hermano Vicente Salvador Gallegos, hermana politica Fani y sobrina Micaela participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/19|. Sus primos Mario Rubio, María Rosa Aboslaiman y sus sobrinos y ahijados Nicolás y Ana Carolina. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/19|. Sus tíos Pocha, Fuhad Aboslaiman y sus primos Jorge y flia. y María Rosa y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Martita que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus tías Mirta Gallegos Rubio y flia; Chela Gallegos Rubio y flia; y Olga Gallegos Rubio y flia con profundo dolor te despiden y acompañan a tu madre, hermano y demás familiares en tu pronta partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Hoy los ángeles se regocijan con tu llegada a la Casa de Nuestro Padre, donde no hay dolor, sólo alegría. Que pronto partiste, Martita. Sus amigos y ex-compañeros de la primaria Colegio Cristo Rey, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Arcadio Suárez de La Cañada, Dpto. Figueroa. participa con profundo dolor el fallecimiento de la docente Marta Gallegos. Ruegan oraciones por su descanso eterno a su querido memoria.

JIMÉNEZ, NORA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus hijos Juan Carlos, Yolanda, Nilda, Gonzalo, nietos y vecinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety)(q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Lito Gerez, tus hijos Claudia, Viki, Paola, Marcelo, Yesi, hijos pol. Valeria, Gringo, Gustavo, nietos, su desconsolada madre Marta Gómez, hermanos y toda la flia., te recuerdan con amor porque fuiste una gran mujer, madre, hija, abuela, hermana, al recorsarse 4 meses de tu inesperada partida. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALVÁN, LUIS AVELARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su esposa Otilia Yñiguez, su hijo José Galván, su h/pol Eunice Zanhueza, nietos Fede e Ignacio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. local. Casa de duelo Bº Sta. Rita. Los Telares. EMPRESA SANTIAGO.

GALVÁN, LUIS AVELARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Teresita Ledesma de Chávez y Ramón Chávez, Ramón Chávez (h) y flia. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. de los Telares.

GALVÁN, LUIS AVELARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Sus amigos de Empresa Santiago: Sira, Merce, Jorge, Dany, Adrián y Walter participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Telares.

RODRÍGUEZ DE HUBNER, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció 8/11/19|. Sus hijos Elsa, Carlos, Alina y Nydia Hunber, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 horas en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

RODRÍGUEZ DE HUBNER, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció 8/11/19|. Su hija Elina Emilse Hubner, su hijo político Eduardo Birchner, sus nietos Diego, Sergio y Romina Birchner sus bisnietos: Francisca y Noah Birchner y sus nietos políticos Caro Cameranesi y Hugui Armada participan au fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno en la Gloria de Dios.

RODRÍGUEZ DE HUBNER, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus hijos Elsa, Carlos, Elina, Nidia, Hubner, sus hijos políticos Enrique, Delia, Eduardo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRUNA, ALEXIS EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Querido Alexis: Niño amado, capullo de flor, sos una estrella, sonrisa de Dios. Hoy cumples 15 años. Viniste a enseñarnos un canto de amor y perdón, cerraste los ojos y te transformaste en un ángel de Dios. Te amamos y amaremos por siempre. Tus abuelos Marina y Joaquín.