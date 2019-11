Zamora: “Cultivar y fomentar la lectura en nuestros niños es algo que no se tiene que perder”

09/11/2019 - 16:27 Policiales

El gobernador de la provincia Gerardo Zamora recorrió la 10ª edición de la Feria del Libro que se realiza en el Fórum y señaló que “esta décima feria va consolidando un trabajo de todos estos años” a la par que invitó a la gente a recorrerla hasta su finalización que se realizará mañana.

“La verdad que la Feria está muy linda, con mucha participación, quiero agradecer la difusión, a los expositores, a nuestros autores, poetas, instituciones y editoriales, además de los conferencistas que ha permitido una gran variedad de opciones que tiene que ver no solo con nuestra cultura sino también con la educación, es una feria muy linda”, indicó

Destacó que “la estoy disfrutando, mi hija me sirve de guía porque hay cosas para los chicos y ella me va llevando, lo que demuestra que cultivar y fomentar la lectura en nuestros niños es algo que no se tiene que perder y si nosotros en este camino al bicentenario, el libro va de la mano de la educación y en esta etapa del mundo donde pasamos de la generación de la riqueza a través de la renta de la tierra en manos de unos pocos, a la revolución industrial que generó la gran expansión de generación de trabajo y riqueza, hoy estamos viviendo la era del conocimiento y es imposible adecuarnos si no nos integramos con educación y capacidad innovativa y esto es de alguna manera eso, el libro aunque parezca algo antiguo es permanentemente algo innovativo