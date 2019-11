CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de noviembre de 2019

09/11/2019 - 21:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. CAMINANDO CON

DINOSAURIOS

18.45 CINE. CHICAS ARMADAS Y

PELIGROSAS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y

PELIGROSAS (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 POLO. HERENCIA DE

GLORIA

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓNl





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS

POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL

EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PLANETA OCÉANO

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 BÁSQUET FEMENINO:

CENTRAL CBA. VS. HURACÁN

19.30 ARABESC

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

21.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. LIBERTAD - VIVO

23.00 MORENA TV

24.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA

COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

09.10 SUPERAGENTE 86

11.16 TANGO PARA TRES

13.12 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

15.29 LA HUÉSPED

17.53 RÁPIDO Y FURIOSO

19.54 SUPERAGENTE 86

22.00 LA INTÉRPRETE

TCM

06.26 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT

10.08 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 14 - MAD

ABOUT YOU. PART 2

15.18 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

16.42 STAR WARS. EP. I - LA AMENAZA FANTASMA

19.13 STAR WARS. EP. II - EL ATAQUE DE LOS CLONES

22.00 EL PROTEGIDO

TNT

07.01 AVIONES

08.33 ATLANTIS II. EL REGRESO DE MILO

10.02 CHICKEN LITTLE

11.32 TOY STORY

13.03 LOS INCREÍBLES

15.18 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

18.03 FURIA DE TITANES 2

19.52 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 JOHN WICK

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.16 PUNTO LÍMITE

09.17 PUNTO DE QUIEBRE

11.08 EL AVISPÓN VERDE

13.17 EL HOMBRE ARAÑA

15.31 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

17.44 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.47 60 SEGUNDOS

22.00 EL VENGADOR FANTASMA

CINECANAL

12.00 EL GATO CON BOTAS

13.40 BAJO LA MISMA ESTRELLA

15.50 HOMBRES DE NEGRO 3

18.00 UN LUGAR EN SILENCIO

19.40 JASON BOURNE

22.00 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

23.50 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

VOLVER

06.00 FUISTE MÍA UN VERANO

07.25 SIMPLEMENTE UNA ROSA

09.00 GATICA, EL MONO

11.35 JOHNY TOLENGO, EL MAJESTUOSO

13.00 SAPUCAY, MI PUEBLO

14.40 MIRE QUÉ LINDO ES MI PAÍS

16.15 LA VUELTA DE MARTÍN FIERRO

18.10 JUAN MOREIRA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO

VOLVER

06.10 EL LINYERA

07.30 HÉROES DE HOY

08.45 AQUEL CINE ARGENTINO

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 FUISTE MÍA UN VERANO

16.25 SIMPLEMENTE UNA ROSA

18.00 GATICA, EL MONO

20.35 JOHNY TOLENGO, EL MAJESTUOSO

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO,

18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO

INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40

(ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS

18.30, SHOW DE “LA VACA LOLA”

CON TODOS LOS PERSONAJES DE

LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

*VIERNES 15, A LAS 22, LA

BANDA “THE BEATS” PRESENTA

“INFLUENCERS”, EL MEJOR

HOMENAJE A THE BEATLES

* EL 1 DE DICIEMBRE, SOLEDAD

PASTORUTTI PRESENTARÁ SU

DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE,

A PARTIR DE LAS 19, SHOW

DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS

INVITADOS: SERGIO CEJAS,

ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS,

ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y

ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLA ZA

LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON

ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y

CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS

CICLOS DE LA EXPLANADA SE

PRESENTARÁ “SANDRO DE

AMÉRICA”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

10 AL13/11 - 17:00 HS (CAST)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL13/11 - 19:30 HS (CAST)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE

GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

10 AL 13/11 - 22:30 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

10/11 - 14:20 HS (CAST) 16:30 HS

(CAST) 18:30 HS (CAST)

MIDSOMMAR: EL TERROR

NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

10 AL13/10 - 21:25 HS (SUBT)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

10/11 -14:40 HS (CAST) 18:00 HS

(CAST) 21:00 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

10/11 - 15:00 HS (CAST) 17:20 HS

(CAST)

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

10 AL13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00

HS (SUBT)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

10/11 -14:30 HS (CAST) 17:00 HS

(CAST) 19:30 HS (CAST) 22:10 HS

(SUBT)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y

VIERNES

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA

FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP

CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00

SOLO JUEVES