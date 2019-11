FÚNEBRES | 10 de noviembre de 2019

09/11/2019 - 21:53 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Miguel Ángel Gramajo

- Roque Rubén Darío Quiroga (Loreto)

- Amalia Beatriz Peralta

- Valeria Alejandra Maldonado (Fernández)

- Natividad Norberto Rodríguez

- José Félix Grima

- Luis Vicente Pereyra (La Banda)

- José Benjamín Pereira (La Banda)

- Enrique Santillán (Dpto. San Martín)

- José Isidoro Gallo

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. El cielo abrió nuevamente sus puertas, porque el Padre creador al hijo redimió. Su madre Sandra Aranda, su padre de corazón Dante, su compañera Dahiana y su hija Valentina, sus hermanos Martín, Rodolfo y Francisco, su ahijada Martina y sus cuñadas Natalia, Pilar y Virginia participan con profundo dolor su inesperada partida al reino de los cielos.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su abuela Sara Alicia Bravo de Collado; sus tíos Walter, Antonio, Rafael y Daniel Collado con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Hoy mi vida se acorta por tanta tristeza, el dolor que deja tu pronta partida destruye mi corazón. Su abuela Dora Elina "tu vieja loca", lo despide con mucho amor. Rogamos una oración en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Querido Gordo, nos dejaste destrozados, nunca te olvidaremos. Te amamos. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus tíos Marta Aranda y Rubén Cecconi, sus primos Nico y Cami, Cristian y Orne, te despiden con inmenso dolor. Ruegan una oración en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Primo, hermano, amigo, me dejaste el corazón partido, no tengo consuelo, pero te recordaré con esa locura buena, esa sonrisa que tenías todos los días, no es hasta siempre, sino un hasta luego, te llevo en mi corazón para toda la vida, te amo y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su primo Nico Cecconi.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. No existe la palabra para expresar el dolor que nos dejas Gordito. Seguirás por siempre en nuestros corazones y pensamientos. Te amamos. Su madrina Gladys Aranda. Su tío Alberto Ferreyra, sus primos Caro y Seba, Ramiro, Ceci y Matías y sus sobrinos Guada, Cata, Luichi, Vitto y Luca lo despiden con profunda tristeza.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Perla Bravo de Ducca, Carlos Ducca y flia., Ana Inés Ducca y flia, Hugo Camilo Ducca y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino nieto. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Tus tias que nunca te olvidarán; Oliva Pécora de Collado, Enriqueta Collado y familia, Mariana Collado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que Dios te de la paz eterna.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "El sufrimiento de aqui abajo, no tiene proporción con la Gloria del Cielo". Juana Zalazar, Susana Medina y Sara Colantonio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Sandra en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. María Eugenia Jugo y Héctor Raúl Abatedaga, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil momento.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Tus hermanas del corazón Gringa Carabajal y flia., Yuly Ledesma y flia., participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su tia Marta en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Los amigos de su tía Martita Aranda y de sus familiares, Analía Borrás y Omar Juárez, Viviana Borrás y Ramiro Hoyos; sus hijos Giselle y Lucas Juárez Borrás, Matías y Martín Hoyos, los acompañan con gran dolor en este triste momento. Ruegan por su descanso eterno en los brazos del Señor.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. "Felices los puros de corazón, porque es de ellos el reino de los cielos". Héctor Yocca, sus hijos: Silvia Susana, Héctor Alfredo y María Alejandra Escobar, sus nietos Javier, Rodrigo, Maia, Matías, Vicky y Valentina, acompañan con profunda tristeza el dolor de sus seres queridos: papá José, mamá Sandra, abuela: Sara Alicia, hermanos, tíos, primos y demás familiares, ante tan lamentable pérdida y ruegan por el descanso en paz de su querida alma, y piden por la cristiana resignación de sus seres amados. Que descanse en paz.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Guido Gallego, particpa con tristeza su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Dios reciba en tus brazos a tu amado hijo y dales el consuelo a sus padres. Ex-compañeras y amigas de la Escuela Normal, acompañan a Marta y a su hermana Sandra en tan dificil momento. Se ruegan oración para su descanso eterno.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ana Collado de Morales, sus hijos Cacho y flia., Elsa y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JOSÉ ISIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Su esposa Norma Elizabeth Atia, sus hijos Veronica, Gabriela Gallo, hijos pol. Fernando y Jorge, su madre Amelia Ledesma, nietos Camila, Leandro, Gabriel, José Luis y Lautaro, su ahijada Sandra y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio Local. Casa de duelo Zanjon. EMPRESA SANTIAGO.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su esposa Ana María, sus hijos Miguel Ángel, Ana Laura y Gabriela Gramajo, hija política Maria Delia, sus nietos Fausto y Ana participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su prima Teresita Amadey, sus sobrinas Cecilia y Patricia Lagar y sus respectivas familias, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Mito. Acompañan en el dolor a sus hijos: Migui, Laura y Gabi y a su hermano Negro y Silvina. Les desean una pronta resignación.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ignacio Catella y Flia. lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega, y acompañan a sus hijos Miguel y Gabriel en esta dolorosa circunstancia, rogando oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Pampi y Tessy y sus hijos, despiden con afecto y tristeza al amigo Mito y acompañan a su familia en este doloroso momento.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Mito y acompañan a su hermano Negro, a sus hijos Laura, Miguel, Gaby y respectivas familias en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ana, Pancho, Luis y Ricardo Touriño despiden a su querido amigo Mito en su partida, acompañan a sus hijos Laura, Miguel y Gabriel en tan doloroso momento.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Chili y Zuny Bauque, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Negro y demás familiares. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Dr. Mario E. Vidal, Dra. Maria Cristina Mdalel de Vidal, sus hijos Mario y Candela, Veronica y Javier, Patricia y Santiago y Cristina despiden a su amigo Mito y acompañan a su familia.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Mario Alejandro Vidal, Candela Alvarado, sus hijos Mateo y Julieta, acompañan a sus amigos Miguel, Gabriel, Laura y Negra en estos dificiles momentos. Se fue una gran persona, un gran amigo que descanses en paz Mito querido.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Servicio de Odontologia del Hospital Neumonológico Dr. Gumersindo Sayago, despide a quien fue Jefe de Servicio y acompañan a su familia en este dificil momento.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Bichi Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos acompañan a Negra, Migue, Pato, Ana Laura y Gabriel en este momento de dolor por la partida del querido Mito. Se ruega oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Mashi Gerez de Fernández y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de toda la vida. Ruega al Señor le de pronta resignación a su familia. Que en paz descanse, amigo querido.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Marta Delia Zavaleta participa del fallecimiento del padre de su yerno Miguel Gramajo y acompaña a toda su familia en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Arturo Justo Alberto, Laurencia Abalovich y sus hijos Nicolás, Benicio y Constantino participan del fallecimiento del papá de su cuñado Miguel Gramajo y acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19. Querido hermano: profunda angustia y dolor me causó la noticia inesperada de tu fallecimiento, te guardo un gratisimo recuerdo en mi corazón. Cholo Seva, su esposa Viviana Montero y sus hijos Sebastian, Guadalupe, Antonella, Fiorella, Adela y Daniela. Rogamos por tu encuentro con Dios Nuestro Señor y oramos para que te reciba en su Seno. Amén.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Abelardo Basbus y sus hijos Martín y Sebastian, participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. María Pía Billoni, Marcela, María del Huerto, Leandro, Evaristo y Pía participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. ¡Lo recordaremos por siempre!

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Pablo Gonzalez, su esposa Carina Amadey y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Anahi Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariano y Carina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRIMA, JOSÉ FÉLIX. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Sus hijos: Lito, Chicho, Analia y Walter, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro León Gallo 340. ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN GÓMEZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Sus hijos, hijos pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatoproxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Migui Ledesma y flia., Dito Ledesma y flia., Ivi Ledesma y flia., Lucrecia Ledesma y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de nuestra hermana Mechi. Elevan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Tu consuegra Alba Alderete de Ledesma, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ing. Santiago D. Piga, esposa Rosario F. Sanjuán, hijos Analia y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a sus hijos, nietos y demás familiares nuestro inmenso pesar por irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Ing. Mario Simón y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil trance con nuestras oraciones.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Miguel Carlos Ferré y familia participa su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Daniel Horacio Ayuch, Maria Alicia Molina, sus hijos Maria Alicia y Daniel Horacio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Daniel Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JUNCAL, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Gustavo R. Corti y familia, participan con enorme tristeza el fallecimiento del papá de Mirian Juncal. Rezan por su alma y acompañan a sus deudos en este dificil momento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Miguel A. Cuevas y su esposa Myriam Alicia Diven, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Enrique Castiglione, Debora Mikkelsen Loth e hijas participan del fallecimiento del suegro de su amigo Pedro. Ruegan oraciones en su memoria

MURAD, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Despido con un abrazo fraterno a un ser humano muy especial, ejemplo de vida. Gracias don Emilio por haberme permitido ser su amigo. Julio César Rodriguez, participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su familia en especial a su hijo Sergio en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLEZ MARÍA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. Su hermana Graciela del Valle, su hno. pol. Francisco Diaz, sus sobrinos Elena, Javier y Paola, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACEVEDO, FELIPE ERASMO (Chanfa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sus hijos Ramón, Mercedes, Sandra, Roberto, Marisa, Ana, Silvina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento a realizarse en la parroquia Santo Cristo a las 20,30 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Mi querido y amado Hector hoy a 1 año de tu partida. Es increible lo que me pasa. Dicen que el tiempo cura el dolor de la ausencia, pero para mi no. Estás ausente. Pero te siento a mi lado con tu sonrisa a veces complice y siempre comprensiva, me dan la energia para mantenerme fuerte y seguir adelante. Tu esposa Dora Roldán, tu hijo Carlos Chazarreta y demás fliares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en parroquia Santo Cristo del Bº Libertad (Aguirre y Libertad).

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Sus hijos Roberto, Osvaldo y Carmen, sus hijas políticas Susana y Maria Inés, nietos y bisnietos, agradecemos profundamente el acompañamiento de familiares, amigos, Instituciones y demás e invitan a la misa que se oficiará el lunes 11 a las 20.30 hs. en la parroquia La Merced, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida al Reino Celestial.

GIMÉNEZ DE RÍOS, EMILIA NIEVE (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/09|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. A diez años de su partida al reino celestial, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se realizara en su honor hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, rogamos una oración en su memoria.

HERRERA, DIONISIO Crio. R (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/09|. Hace 10 años que partías al lugar mas bello lleno de luz, amor y paz, se que estás junto a mi Padre Celestial, desde ese lugar nos miras, nos amas y nos cuidas, nosotros te extrañamos y recordamos en cada acto de nuestras vidas, gracias por todo el amor y las enseñanzas que nos diste. Su esposa Agustina Coria, sus hijos Maga, Delicia, Blanca, Norma, Dioni y Walter, hijos politicos, nietos y bisnieto, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo. Rogando en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS Crio. R (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Hoy hace 3 meses que partiste dejando en nuestros corazones, tu sonrisa, tu bondad, tu comprension y tantos momentos compartidos que perdurará por siempre en nuestra memoria. Aun no creemos que ya no estas a nuestro lado, podemos sentir tu presencia, oir tus pasos, tu voz, te esperamos y no llegas, que dificil se nos hace, ¡te extrañamos tanto!, gracias por tanto amor. Descansa en paz. Tu madre Agustina Coria, tus hermanos Maga, Delicia, Blanca, Norma, Dioni y Walter, tus hermanos politicos, sobrinos y sobrino nieto invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo. para rogar por su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PEREIRA, JOSÉ BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Su hija Rosa Pereira, sus nietos Guadalupe, Facundo, Agostina y Virginia, nieto polit. Enzo Garnica, bisnietos Bastian, Juan, Ignacio y Olivia y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Privado Jardin del Sol. Casa velat. Saenz Peña 371. S.V. EMPRESA SANTIAGO.

PEREYRA, LUIS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Su esposa Emma, sus hijos Vanesa, Roque, Maria Rosa, Cecilia y Daniela, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su hijo Oscar Cadamuro, su hija política Marqueza, su nieta Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen profundamente las muestras de afecto de familiares y amigos en este momento de dolor. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Claudio y Daniel Cerezo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Oscar, a su hija política Marqueza y a su nieta Antonella en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Bruno Senki y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Maruca Isares participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Oscar, Marqueza y Antonella, ruega oraciones en su memoria. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Chicha Cardelli, Pelusa Picco y Chichí Yudi participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Osca Cadamuro y flia. Elevamos oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Raúl José Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. María Yadón y familia y José Luís Salman y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Marta Inés acompaña a sus queridos amigos en tan dolorosa pérdida. Eleva oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Tita, Petizo, Maricoti, Marta Inés, Julio y Mario participan su fallecimiento y acompañan a su familia con gran afecto. Paz en su tumba. Frías.

CADAMURO, ALFREDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sergio Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

MALDONADO, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su esposo Kusmus David, sus hijos María José, Juan Emilio, sus padres Juan Carlos, Valle, sus hnos. y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor- Fernandez. Servicio Realizado por NORTE BENEFECIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MALDONADO, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oraciones en su memoria.

MALDONADO, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, AMALIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Sus hijos Maria A., Pablo, Jorgelina, Raúl, nietos, Florencia, Juani, Amalia, Lurdes, Rodrigo, José, Shania, sus hijos politicos Oscar, Jaqueline, Fiama y demas familiares . Sus restos fueron cremados. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

PERALTA, AMALIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. La Agrupación de ex Supervisores Escolares Jubilados Sgo. del Estero (S.E.J.U.S.E) participan con profundo dolor el fallecimiento de la compañera y amiga exsupervisora escolar Amalia, rogando por el eterno descanso de su alma. Elvando plegarias en su memoria y respetuosas condolencias para sus hijos y demás familiares.

QUIROGA, ROQUE RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Sus hijos Roque, Ditto, Mónica, Andrea, Sabrina, hijos politicos Cuti, Miguel, Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Cob. Union Ferroviaria. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRÍGUEZ DE HUBNER, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE HUBNER, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRIGUEZ, NATIVIDAD NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio de Los Gallardos (Ardiles), Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Tu familia participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Tuamilla Dpto. San Martín. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sus padres Julio y Norma sus hermanos Oscar, Ana, Stella, Rosy, Marcela, Lauri, Jorge, Ángela y Cristian y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 16:00 horas en el panteón familiar del Cementerio Cristo Rey y, a la misa a las 20:00 en la parroquia Nuestra Señora de Loretro.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Si pudiéramos explicar el dolor con palabras, creo que no encontraríamos una. Tu cuñado Nono Riberos tu hermana Ana y tus sobrinos Emanuel, Debora, Ramon, Milagros y Alejandro invitan al responso que se oficiará hoy a las 16:00 horas en el panteón familiar del Cementerio Cristo Rey y a la misa a las 20:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto.

TAMER, NATIVIDAD (Rubia) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Naty: A un mes de tu partida, tu recuerdo está intacto; gracias por el amor y las enseñanzas que nos dejaste". Sus nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse el dia domingo 10 del cte. mes en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira a las 21 horas.