Historia de superación: Luz no puede ver, pero tiene una fe sin límites que la hizo cumplir su sueño

10/11/2019 - 00:15 Santiago

“Una apasionada de la vida”. “Una persona que no sabe de límites”. Así se define ella misma cuando le preguntan cuáles son sus mayores virtudes. Luz Carrizo tiene raíces catamarqueñas, pero su corazón está dividido entre su provincia natal y Santiago del Estero. Es que aquí, en la “Madre de Ciudades” pudo concretar su máximo sueño.

Luz es no vidente como consecuencia de una retinopatía del prematuro que le imposibilitó ver desde que apenas tenía meses de vida. Sin embargo, no vive su ceguera como una “condición distinta”, sostiene ella misma. Y tal vez por eso es que hoy no deja de crecer.

Hoy representa a Santiago del Estero en el Seleccionado Nacional de Goalball Femenino, y forma parte del equipo local de “Los Yanarcas”, que está a cargo del profesor Diego Gómez y su ayudante técnica, Mariana Castillo. Justamente ella, Mariana, es quien “adoptó” a Luz en su casa, para que su estadía en Santiago sea menos costosa, tanto económica como emocionalmente.

“Luz es de Catamarca y llegó a formar parte del Seleccionado de Santiago de Goalball, invitada por el equipo técnico de Los Yanarcas. De esta forma pudo mantener su lugar en el Seleccionado Nacional de Goalball Femenino”, la presenta Mariana, al tiempo que Luz, completa: “En Catamarca jugué hasta el 2018, cuando a mi equipo le impusieron una sanción y quedó desafectado de los torneos. Como yo ya era jugadora de la Selección Nacional, por reglamento debía pertenecer a un equipo. Así es que el Comité de Disciplina de Goalball me prestó sólo por este año a Santiago del Estero para que yo no perdiera mi lugar en la Selección. Así es que llego a la Escuela y me integro a “Los Yanarcas”.

Alto rendimiento

Luz tiene 21 años y comenzó a los 19 a jugar al Goalball “por solidaridad”, tal como ella lo define. Su crecimiento en el deporte fue tal, que ya vive sus momentos más gloriosos.

“Empecé jugando en Catamarca en el 2017. Mi rendimiento fue bueno con el paso del tiempo, y mi progreso rápido hizo que a los 6 meses de haber empezado a jugar me convocaran de la Selección Nacional de Goalball Femenino. Desde ahí fui a todas las concentraciones. Primero jugué en amistosos, luego me convocaron para formar parte de los torneos”, explica con gran entusiasmo.

Pero no deja pasar un detalle: “El primer paso lo di por solidaridad, y se convirtió en un amor a primera vista”.

“Antes no hacia deportes por el tema del colegio, hasta que un día un amigo me propuso practicar la disciplina. Fui, entrené y me gustó, aunque confieso que mi inicio en el Goalball fue más de corazón, porque lo hice porque había un equipo que necesitaba sí o sí una jugadora más para poder jugar en un torneo regional. Faltaba uno, y por eso fui. Tomé dos clases y me interioricé de qué se trataba este deporte y me incorporé al grupo. Fue un amor a primera vista, porque después no lo dejé más”, cuenta.

“Me apasiona el deporte. Cuando entré a la cancha y toqué las líneas me sentí orgullosa, porque siempre me sentaba frente a la tele a seguir un partido y esperar que otras personas defiendan mi escudo. Y en cambio ahora ponerme yo la camiseta y defenderla con el corazón, bancándome los pelotazos, es algo que no tiene explicación”.

Apoyo santiagueño

Compinches. Amigas. Cómplices. Así se las ve a Mariana y Luz en todo momento. Ejemplo de ello es el gran gesto que tuvo la entrenadora para con la catamarqueña, apenas llegó a Santiago. “Le presté mi casa porque no tenía dónde quedarse. Ella generalmente viene para los torneos a Santiago y sabe que en mi casa tiene un lugar. A mí me llena el alma esta historia”, dice Mariana, que es profesora de Educación Física, pero motivada por el trabajo que realiza en “Los Yanarcas”, ahora se forma en Educación Especial.

Y sin filtros, Luz cierra: “En ella, en el equipo encontré todo. Estoy muy agradecida de estar aquí en Santiago, básicamente por la calidad de personas que son todos, porque jugué en varios lados, pero la unión que tienen ellos es única. Uno puede ser buen compañero dentro de la cancha, pero afuera tal vez no hay contacto. Pero lo lindo aquí es que estás bien en todo momento. Yo vine a una familia armada, y en un ratito me hicieron parte de ella”.

De qué se trata la disciplina que gana terreno en Santiago

El goalball es una disciplina deportiva poco difundida en nuestra provincia, que se la practica oficialmente desde 2016, por iniciativa de profesores especiales de Educación Física, que lograron imponerla en este corto período, a nivel nacional conformando una selección provincial. Se trata de un deporte que se practica en todo el mundo y forma parte del calendario oficial de los Juegos Paralímpicos, destinado especialmente a personas ciegas o con baja visión, por lo que cada equipo que lo practica se convierte en un espacio de inclusión.

La selección santiagueña de goalball se llama “Los Yanarcas”, una palabra quichua que significa atajacamino.l