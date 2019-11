Cuando el compromiso no entiende de distancias

10/11/2019 - 00:18 Santiago

Mariana cuenta que desde Santiago le mandan las rutinas de entrenamiento diario para que Luz, en Catamarca, no pierda el ritmo en lo físico. Y cuando se incorpora a “Los Yanarcas”, se une a los trabajos en cancha.

Luz interrumpe: “Mi problema es que no tengo los recursos, por eso no puedo viajar seguido a los entrenamientos. Entonces, me entreno por mis propios medios, lejos de grupo, sola, guiada por las indicaciones de Mariana, o por el apoyo de su novio, también deportista. Tengo certificado de discapacidad y hay veces en las que consigo pasaje gratis, pero no se da muy seguido, por lo general los pago yo”.

En tanto, Mariana agrega: “Cuando ella tiene que ir a concentrar a Buenos Aires para un partido con la Selección Nacional, los boletos deben correr por su cuenta. Y lamentablemente así perdió varias veces la oportunidad de ir, y cuando lo hizo fue gracias a un enorme esfuerzo de su familia y suyo”.

Así de sacrificada es la vida deportiva de Luz. Sin embargo, para ella no hay imposibles, porque cuando las dificultades se hacen cuesta arriba, ella encuentra la manera de sortearlas, y continuar, siempre, con la sonrisa que la caracteriza.l