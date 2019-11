Siempre hay tiempo para la superación: “Me encantan los desafíos”

10/11/2019 - 00:20 Santiago

Luz perdió su visión por completo cuando era muy niña producto de una retinopatía del prematuro. Ella misma lo cuenta, y asegura que no guarda rencor por su destino.

“Nací sietemesina y los tratamientos a los que fui sometida me hicieron perder la visión. Antes veía, pero muy poquito. Tengo muy pocos recuerdos. Igualmente seguí mi vida con normalidad”, expresa.

“Hoy tengo 21 años y voy a la escuela desde los 6 meses”, dice entre risas.

“Desde mis primeros meses comencé a ir a la escuela de no videntes, porque en primera instancia me llevaban más que nada para que mi mamá aprendiera a interactuar conmigo. Después empecé la escuela común e hice mis estudios en tiempo y forma, con muy buenos promedios. Ahora, estoy haciendo la carrera de Comunicación Social, en el Instituto Superior de Arte y Comunicación de Catamarca”, cuenta.

Con la superación como bandera, Luz pone mucho énfasis en dejar en claro que no le gusta que le marquen límites por su discapacidad.

“Tengo un pensamiento muy particular. Yo creo que nada hay que adaptar porque si nos proponemos, lo que sea, lo podemos hacer. Me encantan los desafíos; y no me gusta que la gente me mire y me diga ‘ella no puede’, porque yo puedo hacer todo lo que me propongo y mucho más. No tengo límites. Por eso, en el caso del estudio, la profesora me pasa material por archivo PDF al celular, y tengo una aplicación de voz que se encarga de leerlo; si no, lo hago con el sistema Braille. Así estudio y me va muy bien. Hay muchas maneras de superarse; sólo hay que tener ganas de buscar la forma y las herramientas”, cuenta.

Además del estudio, Luz ocupa su tiempo libre en entrenar y seguir los partidos de Boca porque se considera ‘una fanática como pocas”.l