Se jugará la Liga Departamental de Fútbol en Villa La Punta

10/11/2019 - 01:25 Interior

CHOYA, Choya (C). Con la programación de siete partidos se pondrá en juego hoy (domingo) la 13ª fecha del certamen que es coordinado por la Liga Departamental de Fútbol Choyana.

En este caso las emociones se trasladará hacia la localidad de Villa La Punta. Se recuerda que La Juventud es el único puntero con 28 unidades y que en esta jornada tendrá fecha libre.

El arranque del primer juego está previsto para las 9.

El problema completo será el que se detalla a continuación: Los Powers vs. Santa Rita; Los Galgos vs. Carboneros; Club Atlético Villa La Punta vs. Arsenal Fútbol Club; Club Atlético Laprida vs. Unión Choyana; San Bernardo vs. Club Central Norte; Club Atlético Choya vs. Casa Blanca; Los Leones vs. Banda Verde.l