VIDEO | Racing venció a Huracán y es nuevo escolta en la Superliga

10/11/2019

Racing volvió al triunfo y es el nuevo escolta en la Superliga. En el estadio Presidente Perón, la Academia venció 1 a 0 a Huracán con gol de Nicolás Reniero y se suma al lote de los escoltas, a solo una unidad de los líderes Lanús y Argentinos.

El arbitraje estuvo a cargo de Fernando Rapallini, quien sobre el final expulsó a Carlos Araujo y Lucas Merolla en el Globo". Televisó Fox Sports Premium.

La Academia tuvo un gran comienzo de partido y doblegó a su rival. Con pleno dominio de pelota, el conjunto del Chacho Coudet tuvo una marcada iniciativa y por poco no rompió con el cero en el marcador. No pudo lograr el tanto tan deseado en la primera parte porque falló en los metros finales. Con el correr de los minutos, el conjunto local se fue desinflando hasta el punto de terminar la etapa sin crear serio peligro en el arco custodiado por Antony Silva.

En el Globo, todo lo contrario. Fue de menor a mayor y con los últimos minutos de la primera etapa animándose a llegar con mucha más gente a la portería rival, aunque con poca claridad. Sin embargo, teniendo en cuenta que las obligaciones eran del conjunto local, la unidad le servía, pero si lo que pretendía era salir del fondo de la tabla, debía buscar de otra manera el partido en el complemento.

En el complemento, Racing volvió a mostrarse más intenso. El protagonismo lo ganó, aunque también sufrió por varios contragolpes que de milagro no le significaron goles en contra. Las malas decisiones a la hora de definir le jugaron una mala pasada al conjunto de Néstor Apuzzo, que terminó con las manos vacías por segunda vez consecutiva.

La Academia ganó el encuentro desde el banco, a través del ingreso de Nicolás Reniero. El ex delantero de San Lorenzo anotó el tanto a quince para el final y le dio una bocanada de aire importante al equipo, que vuelve a meterse en la pelea por la Superliga.

Racing vivió otra semana repleta de rumores sobre la continuidad de su entrenador Eduardo Coudet, quien si bien parece que en diciembre se irá a Brasil, quiere conseguir la mayor cantidad de puntos en las fechas restantes de 2019 y buscar otro título en el Trofeo de Campeones ante Tigre. Vale recordar que la Academia solo perdió un partido en la Superliga -tercera fecha ante River- y suma 24 puntos, a uno de los líderes.

Del otro lado, el interino Néstor Apuzzo, que todavía no sabe si continuará o no en el cargo una vez concluida esta primera parte de la Superliga, no pudo recuperarse de su primera derrota del ciclo, donde ni siquiera había recibido goles hasta el 0-1 con Lanús del lunes pasado.