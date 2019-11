Brasil le aprobó a Natura la adquisición de su competidor Avon

10/11/2019 - 10:14 El Cronista

La brasileña Natura & Co anunció que le fue aprobada la adquisición de Avon Products Inc., por parte del Consejo Administrativo para la Defensa Económica de Brasil (CADE).

La decisión de la autoridad antimonopolio es uno de los principales pasos para la conclusión de la transacción, que se encuentra sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio de las otras jurisdicciones y se espera que se concrete en el primer trimestre de 2020.

Una vez que se complete, la operación creará el cuarto grupo de belleza global más grande del mundo. "La combinación originará un poderoso grupo de excelencia en cosméticos, con una conexión directa con los consumidores", destacaron las empresas en un comunicado.

Es que, juntas, las dos compañías ocuparán una fuerte posición en el segmento de la "venta por relaciones", a través más de 6,3 millones de representantes y consultoras, con una presencia geográfica global de 3200 tiendas en más de 100 países, además de una creciente fuerza digital.

La operación había sido anunciada en mayo pasado, cuando Natura alcanzó un acuerdo para comprar a su rival estadounidense, que opera hace 130 años, mediante un intercambio de acciones. Según lo estipulado, por cada acción de Avon, los accionistas de Natura serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán cerca del 24%.

"Estamos contentos de recibir la aprobación de la transacción por parte de las autoridades antimonopolio brasileñas. El proceso avanza según lo previsto", sostuvo al respecto Roberto Marques, presidente ejecutivo del consejo de Natura.

No obstante, la decisión no será definitiva hasta que haya transcurrido un período de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial del país vecino, de conformidad con la ley correspondiente. En ese plazo, se dará lugar a cualquier apelación.

El holding busca consolidarse como un grupo multicanal, dueño de un amplio portfolio de marcas que incluyen a Natura, The Body Shop y Aesop, adquiridas (estas dos últimas adquiridas en 2013 y 2017, respectivamente), entre otras. Con Avon, el consorcio logrará una facturación bruta anual superior a u$s 10.000 millones, de acuerdo a las proyecciones, al tiempo que se esperan ahorros anuales de entre u$s 150 millones y u$s 250 millones.

"Siempre hemos mirado a Avon con respeto y admiración. La venta directa existe como una red desde hace tiempo y la llegada de la tecnología y la globalización sólo multiplican sus oportunidades para conectarse con los clientes de manera cada vez más significativa", comentó Luiz Seabra, cofundador de Natura.

En tanto, Chan Galbato, presidente del Consejo de Avon, expresó: "Esta fusión representa una nueva era en el crecimiento para Avon. Confiamos en que Natura será un socio poderoso para la marca, al mismo tiempo que ofrece más escala, operaciones y oportunidades ampliadas, además de un gran potencial de ganancia para los accionistas de ambas empresas". Natura fue asesorada por UBS Investment Bank y Morgan Stanley, mientras que Avon empleó los servicios de Goldman Sachs y PJT Partners.