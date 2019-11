Gabriel Deck: “Yo sé de dónde salí y lo que cuesta cada cosa”

10/11/2019 - 12:23 Deportivo

¿Hay alguna duda de que Gabriel Deck se encuentra en el mejor momento de su carrera? Por supuesto que no. El santiagueño, oriundo de Colonia Dora, se ha ido convirtiendo en una de las figuras del Real Madrid, pero mantiene el carácter y la humildad con los que se formó en su pago.

“El día a día es tan intenso, con tantos partidos y obligaciones, que no me detengo tanto a pensar o a mirar para atrás. Quizá por eso, porque todo ha pasado demasiado rápido, no he sentido el vértigo… Aunque es verdad que hay momentos, sobre todo los fines de semana o algún día libre, que veo donde llegué, donde juego, y lo disfruto más”, asegura el dorense.

Deck se siente feliz y orgulloso de todo lo que ha logrado hasta ahora, pero jamás olvida sus orígenes: “Soy el mismo. Incluso en la cancha. Si bien he ido mejorando, tengo la misma chispa, las mismas ganas. Por ganar y competir. A mi manera”.

Y agrega, al ser consultado sobre su pasado en el interior santiagueño: “Me mantiene con los pies sobre la tierra y no me hace alejarme de la humildad que debe ser la base de todo, al menos para mí. Yo sé dónde salí y lo que cuesta cada cosa. Lo material, para mí, está en un segundo plano. Siempre fue así”.

Gabriel contó que trata de mejorar día a día, a pesar de que se adaptó muy bien a la ciudad y a la vida en Europa. “También es cierto que desde el primer año, desde el primer minuto, se valora mucho acá lo que yo vine a aportar”.

Sus compañeros destacan “mi energía, mis ganas, mi defensa, cómo ayudo en los rebotes”, pero a pesar de eso su tranquilidad se refleja en la cancha. “El otro día, cuando me tocó definir el partido, para mí fue una acción más. Y yo estoy convencido que siempre me saldrá bien”, subrayó.

Por último, en la entrevista a Infobae, el santiagueño habló sobre un potencial futuro en la NBA, la élite del básquet mundial:

“Sí, lo sé, pero hoy en día no pienso en eso hoy. Estoy muy tranquilo y bien acá, en un club tan importante, de lo mejor de Europa. Está claro que uno de chico siempre sueña con la NBA, pero yo prefiero ir día a día, hacer las cosas bien acá y después en el futuro se verá. Hoy disfruto del Real”.