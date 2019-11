El video que cautivo a los usuarios de las redes sociales

10/11/2019 - 22:24 Mundo Web

En los últimos días, la reacción de un can llamó la atención de los usuarios, y cautivó a mas de uno.

En las imágenes difundidas, se puede apreciar al can empujando una silla de ruedas de un niño discapacitado. El perro sin problemas, desliza la silla de ruedas mientras va abriendo camino entre la multitud , y lo lleva el pequeño como si fuese empujado por un humano.

Las imágenes fueron difundidas por el usuario de Twitter @buitengenbieden, quién expresó su afición por esta clase de mascotas y escribió: “Por cosas como esta es que estoy en Twitter”.

El tweet rápidamente obtuvo más de 520 mil reproducciones, logrando mas de 1.000 retuits y 5000 “me gusta”.

Según se supo, el video corresponde a principios de año, aunque recién se viralizó en estos días.

La mascota, se trata de un perro amaestrado especialmente para ayudar al joven a trasladarse, de esta manera lo único que hace es impulsar la silla y mientras que su “tripulante” solo debe direccionar hacia dónde dirigirse.

This is why I’m on Twitter...



Loyal friend! pic.twitter.com/pSJanNs16L