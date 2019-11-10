CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESÜR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINÚA)
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
12.00 SOMOS ARGENTINA
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOODTRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
vs. LIBERTAD
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: CTRAL.
CBA. vs. HURACÁN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
23.30 PODIO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
08.44 NO ME OLVIDES
10.56 MEDIANOCHE EN PARÍS
12.47 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
15.13 TERMINATOR: LA SALVACIÓN
17.21 NO ME OLVIDES
19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22.00 LA LLAVE MAESTRA
23.58 AGUA TURBIA
01.58 RED DE MENTIRAS
04.31 VIOLACIÓN DE DOMICILIO
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE. EPISODIO 86
06.57 U571
08.54 EN EL TORNADO
10.26 FIREWALL
12.21 HISTORIAS CRUZADAS
14.53 FURIA DE TITANES 2
16.32 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
17.03 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
18.55 VOCES LATINAS
19.17 BATMAN VS. SUPERMAN: EL AMANECER
DE LA JUSTICIA
22.00 VENGANZA LETAL
23.55 PERSECUCIÓN MORTAL
01.43 MAGIC MIKE XXL
03.40 ESE ES MI HIJO
TCM
08.18 LOST. THE LIFE AND DEATH OF JEREMY
BENTHAM
09.06 LOST. 316
09.51 LOST. LAFLEUR
10.36 MAD ABOUT YOU
11.48 MAD ABOUT YOU. ASTROLOGÍA
12.12 MAD ABOUT YOU.
12.36 MAD ABOUT YOU. CIUDADANO BUCHMAN
13.00 MAD ABOUT YOU. SU SERVIDOR COCO
13.24 MAD ABOUT YOU. EN EL CAMINO
13.47 MAD ABOUT YOU. LA CACATÚA
MAD ABOUT YOU. EL JUEGO DEL TACTO
14.36 HOLLYWOOD ONE ON ONE
15.01 MAD ABOUT YOU. CUSTODIA
15.27 POLICÍA DEL TIEMPO
17.02 STAR WARS: EPISODIO II. EL ATAQUE DE
LOS CLONES
19.28 EL MEJOR
22.00 EL POLÍTICO
00.02 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO
02.19 MAD MAX III: MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA
DEL TRUENO
04.02 LOST
SPACE
07.51 THE BRINK: EL ABORDAJE
09.32 PUNTO LÍMITE
11.36 BATMAN REGRESA
13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO
15.40 60 SEGUNDOS
17.42 EL VENGADOR FANTASMA
19.35 EL FUGITIVO
22.00 LOS FEDERALES
00.22 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
02.11 EN PRESENCIA DEL DIABLO
04.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE
05.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35
*TERMINATOR: DESTINO OCULTO,
18.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17
*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO
INCAA $50).
*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40
(ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* MAÑANA A LAS 18.30, SHOW
MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON
TODOS LOS PERSONAJES DE LA
GRANJA Y SUS CANCIONES.
*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA
“THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”,
EL MEJOR HOMENAJE A
THE BEATLES
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD
PASTORUTTI PRESENTARÁ SU
DISCO “LA GRINGA”.
RETRETA DE LA
PLA ZA LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO
CON ANA JOZAMI, ALFREDO
OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE
LA MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS
CICLOS DE LA EXPLANADA SE
PRESENTARÁ “SANDRO DE
AMÉRICA”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
10 AL13/11 - 17:00 HS (CAST)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL13/11 - 19:30 HS (CAST)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE
GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 )
10 AL 13/11 - 22:30 HS (SUBT)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
10/11 - 14:20 HS (CAST) 16:30 HS
(CAST) 18:30 HS (CAST)
MIDSOMMAR: EL TERROR
NO ESPERA LA NOCHE (2D)
TERROR (+16 AÑOS)
10 AL13/10 - 21:25 HS (SUBT)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
10/11 -14:40 HS (CAST) 18:00 HS
(CAST) 21:00 HS (SUBT)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
10/11 - 15:00 HS (CAST) 17:20 HS
(CAST)
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
10 AL13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS
(SUBT)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
10/11 -14:30 HS (CAST) 17:00 HS
(CAST) 19:30 HS (CAST) 22:10 HS
(SUBT)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y
VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30
EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA
FUNCIÓN 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20
DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 19:00 - 22:00
SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO ESTRENO 13/11
SUBTITULADA 2D 19:10