CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de noviembre de 2019

10/11/2019 - 23:27 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESÜR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINÚA)

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

12.00 SOMOS ARGENTINA

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

vs. LIBERTAD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: CTRAL.

CBA. vs. HURACÁN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

23.30 PODIO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

08.44 NO ME OLVIDES

10.56 MEDIANOCHE EN PARÍS

12.47 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

15.13 TERMINATOR: LA SALVACIÓN

17.21 NO ME OLVIDES

19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22.00 LA LLAVE MAESTRA

23.58 AGUA TURBIA

01.58 RED DE MENTIRAS

04.31 VIOLACIÓN DE DOMICILIO

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE. EPISODIO 86

06.57 U571

08.54 EN EL TORNADO

10.26 FIREWALL

12.21 HISTORIAS CRUZADAS

14.53 FURIA DE TITANES 2

16.32 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

17.03 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

18.55 VOCES LATINAS

19.17 BATMAN VS. SUPERMAN: EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

22.00 VENGANZA LETAL

23.55 PERSECUCIÓN MORTAL

01.43 MAGIC MIKE XXL

03.40 ESE ES MI HIJO

TCM

08.18 LOST. THE LIFE AND DEATH OF JEREMY

BENTHAM

09.06 LOST. 316

09.51 LOST. LAFLEUR

10.36 MAD ABOUT YOU

11.48 MAD ABOUT YOU. ASTROLOGÍA

12.12 MAD ABOUT YOU.

12.36 MAD ABOUT YOU. CIUDADANO BUCHMAN

13.00 MAD ABOUT YOU. SU SERVIDOR COCO

13.24 MAD ABOUT YOU. EN EL CAMINO

13.47 MAD ABOUT YOU. LA CACATÚA

MAD ABOUT YOU. EL JUEGO DEL TACTO

14.36 HOLLYWOOD ONE ON ONE

15.01 MAD ABOUT YOU. CUSTODIA

15.27 POLICÍA DEL TIEMPO

17.02 STAR WARS: EPISODIO II. EL ATAQUE DE

LOS CLONES

19.28 EL MEJOR

22.00 EL POLÍTICO

00.02 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

02.19 MAD MAX III: MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA

DEL TRUENO

04.02 LOST

SPACE

07.51 THE BRINK: EL ABORDAJE

09.32 PUNTO LÍMITE

11.36 BATMAN REGRESA

13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.40 60 SEGUNDOS

17.42 EL VENGADOR FANTASMA

19.35 EL FUGITIVO

22.00 LOS FEDERALES

00.22 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

02.11 EN PRESENCIA DEL DIABLO

04.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

05.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO,

18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO

INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40

(ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* MAÑANA A LAS 18.30, SHOW

MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON

TODOS LOS PERSONAJES DE LA

GRANJA Y SUS CANCIONES.

*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA

“THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”,

EL MEJOR HOMENAJE A

THE BEATLES

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD

PASTORUTTI PRESENTARÁ SU

DISCO “LA GRINGA”.

RETRETA DE LA

PLA ZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO

CON ANA JOZAMI, ALFREDO

OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE

LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS

CICLOS DE LA EXPLANADA SE

PRESENTARÁ “SANDRO DE

AMÉRICA”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

10 AL13/11 - 17:00 HS (CAST)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL13/11 - 19:30 HS (CAST)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE

GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

10 AL 13/11 - 22:30 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

10/11 - 14:20 HS (CAST) 16:30 HS

(CAST) 18:30 HS (CAST)

MIDSOMMAR: EL TERROR

NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

10 AL13/10 - 21:25 HS (SUBT)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

10/11 -14:40 HS (CAST) 18:00 HS

(CAST) 21:00 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

10/11 - 15:00 HS (CAST) 17:20 HS

(CAST)

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

10 AL13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS

(SUBT)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

10/11 -14:30 HS (CAST) 17:00 HS

(CAST) 19:30 HS (CAST) 22:10 HS

(SUBT)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y

VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA

FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTITULADA 2D 19:10