“La Negra” Vernaci se quedó con el oro, en el Martín Fierro de Radio

10/11/2019 - 23:33 Pura Vida

Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se realizó una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio, con el objetivo de distinguir lo mejor de la producción local durante el último año. La ceremonia contó con la conducción de Julieta Prandi y Gustavo López.

Elizabeth “La Negra” Vernaci, conductora de La Negra Pop, por radio Pop, fue reconocida con el Martín Fierro de oro. El premio se lo entregó Andy Kusnetzoff, quien había sido galardonado con la estatuilla el año pasado.

Además, “Novaresio 910”, conducido por Luis Novaresio por radio La Red, se quedó con el premio al “Mejor periodístico matutino diario AM”; mientras que “La Inmensa Minoría”, comandado por Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos, se impuso en la terna “Mejor programa periodístico matutino FM”.

En “Labor conducción femenina” también se quedó con el premio “La Negra” Vernaci. En la terna masculina hizo lo propio Fernando Bravo, conductor de “Bravo Continental”, por radio Continental. El periodista brindó el discurso más fuerte de la ceremonia.

Además resultaron ganadores: “Las últimas noticias” (Gisela Marziotta. AM 750) como Programa periodístico vespertino diario AM; “Pensándolo bien” (Jorge Fernández Díaz. Mitre), como Mejor programa periodístico nocturno diario AM; “El horno está para bollos” (Marcelo Zlotogwiazda. Radio con vos), como Programa periodístico diario vespertino FM; y “A través del tango” (Oscar del Priore. La 2x4), como Mejor programa nocturno FM.l