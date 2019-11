El riojano no ocultó su felicidad por la gran victoria

11/11/2019 - 01:58 Deportivo

Gustavo Frencia disfrutó cada momento, tras imponerse en la prueba 21 kilómetros del Maratón Aniversario por segundo año consecutivo.

El atleta riojano habló en exclusiva con EL LIBERAL y se mostró reconfortado por haber obtenido su segundo triunfo consecutivo.

“La verdad que estoy muy contento por estar una vez más presente en este clásico Maratón del diario EL LIBERAL, ahora corriendo 21 kilómetros y también ganando. Me decidí a venir esta última semana, por el tema de la preparación física, que no estaba entrenando para competir 21k. Lo decidimos con mi entrenador y vine”, fueron las primeras declaraciones del talentoso atleta.

Plan de carrera

“Me plantee correr a 3:10 por kilómetro y se me pudo dar. La prueba se puso un poquito dura, pero bueno... Era por la topografía y el clima de Santiago. Estoy muy contento por haber ganado, que es lo que importa”, agregó gratificado.

Sobre el desarrollo de la carrera, comentó: “Antes del kilómetro 5, los chicos de 10k se empezaron a apurar y la verdad que no me servía para nada seguirlo, porque no estaba compitiendo con ellos. Decidí mantener el ritmo que llevaba. Luego le di alcance al tercero de 10k y después del kilómetro 8, cuando se separaron los dos recorridos, me quedé un poquito solo para correr por la Costanera que es la parte más dura. Pero había muchos puestos de abastecimiento de agua y uno nunca se sentía solo gracias a eso”.

Luego, señaló: “Estoy muy contento por ganar y por correr en Santiago. Hoy estuvo lindo para competir, pero además hubo muchos puntos de abastecimiento de agua. Felicitaciones para la organización”.

Frencia quedó conforme en el plano personal. “Estoy muy conforme con el tiempo, pero sobre todo por ganar, que es lo importante. La clave fue entrenar duro y preparar sicológicamente la carrera”, indicó convencido.

Clima agradable

Consultado por el clima, opinó: “Estuvo muy lindo, mucho mejor que el año pasado que estaba mucho más caluroso y húmedo. Ahora la verdad que estaba bastante agradable para la competencia”.

El atleta riojano aseguró que está teniendo un 2019 excelente. “Estoy muy bien, siempre en competencia y consiguiendo podios. Me quedan un par de competencias y vamos a trabajar para que el año que viene sea mucho mejor”, explicó a modo de balance.

Frencia también habló sobre su presencia en la edición 2020 del Maratón Aniversario. “Voy a hacer hasta lo imposible para estar un año más y para volver a subir al podio”, tiró entusiasmado.

Por último, consultado acerca de las dedicatorias del triunfo, se acordó de los que acompañan su carrera como atleta de alta competencia.

‘Este triunfo va dedicado a mi entrenador (Jorge Basiricó) que se lo prometí. También a mi familia, al señor Ricardo Quintela, gobernador electo de la provincia de La Rioja y a toda la gente que me está acompañando”, concluyó.

Frencia vivió los momentos posteriores de la carrera rodeado de atletas que se acercaron a saludarlo y a felicitarlo por otra gran actuación y el triunfo para agigantar su figura en el Maratón Aniversario.l