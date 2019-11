Leonella Olivera, feliz por coronar un gran año en su carrera deportiva

11/11/2019 - 02:00 Deportivo

Leonella Olivera se convirtió en la santiagueña mejor ubicada en la prueba de 21 kilómetros y quedó reconfortado por la decisión adoptada.

“La verdad es que iba a largar los 10 kilómetros, que es mi especialidad. De hecho, hace un mes vengo de ganar la medalla de bronce en 10k en el campeonato nacional de ruta. Es mi prueba, pero decidí largar en 21k, porque era un desafío para mí porque no es una distancia que manejo, pero venía haciendo un buen kilometraje semanal. Hablé con mi entrenador y decidimos largar en 21k. Gracias a Dios me fue bien”, explicó la atleta santiagueña en diálogo con EL LIBERAL.

El clima fue factor clave y Leonella comentó haber estado al tanto. “Toda esta semana venía chequeando el clima y eso es como que me ha decidido a largar. Sino me iba a los 10k, que es la distancia que manejo bien”, indicó.

Consultada acerca de qué le falta para ganar, explicó: “Y este es mi primer 21k, preparándolo bien creo que me podría acercar”.

Leonella realizó un balance de la temporada. “La verdad que ha sido un muy buen año. He corrido mucho en los nacionales de pista. En abril he tenido la grata invitación de la Confederación Argentina para participar en el Grand Prix Sudamericano, lo cual ha sido lo mejor del año. Después, en marzo, el campeonato nacional de 10.000 metros y ahí he logrado el récord provincial en la distancia. Luego, en el Nacional de Mayores donde en los 5.000 metros he quedado quinta a nivel nacional. En la Copa Nacional de Clubes, he quedado cuarta en 5.000 y 10.000 metros. Y en el campeonato nacional de ruta, la medalla de bronce hace un mes”, enumeró reconfortada.

Al ser consultada acerca de si la sorprendió el triunfo de Mauricio Garzón en los 10k, respondió: “No, para nada. De hecho, ayer estábamos hablando y le he dicho: ‘este año la ganas vos’”.

Y sobre la organización, opinó: “Los puestos de agua estaban estratégicamente ubicados. Todo muy bien, muy lindo, Además el clima ha acompañado”.

Por último, le dedicó el triunfo a su entrenador, a su familia y a Las Malvinas, que la viene acompañando desde hace dos años.l