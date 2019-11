Rosa Godoy: “Había muchas carreras este fin de semana, pero elegí Santiago”

11/11/2019 - 02:01 Deportivo

Rosa Godoy volvió a la Madre de Ciudades con la ilusión de ganar su categoría, tras haber terminado segunda en el 2017 cuando corrió por primera vez.

“Estoy muy contenta porque me sentí bien en todo el recorrido. Pensé que el calor iba a afectar un poco, pero la verdad es que estoy muy bien preparada y pude disfrutar esta vez todo el circuito en comparación de la última vez que había venido”, comentó la riocuartense.

“Venía a ganar. Tenía esas intenciones. Me había quedado con un sabor amargo la primera vez, cuando quedé segunda. Cuando uno no está bien, hay que saber en qué lugar estaba. Hoy vine a ganar y así se dio”, agregó.

Consultada acerca de cómo se dio el 2019 en el plano deportivo, comentó: “Ha sido un año muy difícil, con lesiones a principio de año, cuando teníamos objetivos muy importantes como es buscar la clasificación para Tokio 2020 en el Maratón de Buenos Aires. La verdad que lo preparamos muy bien, pero tuve un problema físico y abandoné en el kilómetro 27. Todo ese entrenamiento que había hecho para septiembre me sirvió hoy. Faltan dos meses y se vienen carreras importantes y está bueno que pueda seguir subiendo al podio”.

Sobre la organización, se mostró conforme. “Me sorprendió la hidratación. Los ví a todos los puestos muy cerca y eso ha sido importantísimo para la carrera, ya que si bien hoy no hizo tanto calor, en otras ocasiones estos puntos de hidratación son sumamente importantes para el deportista”, explicó.

Por último, se mostró confiada en volver en el 2020. “Es una carrera que me gusta, por eso volví. Había muchas carreras este fin de semana y elegí Santiago por una revancha personal y porque era 21 kilómetros, que es una distancia que me sienta muy bien. Tengo que agradecer porque me han atendido de maravilla”, concluyó.l