“Lo que logró Mauricio no es de casualidad”

11/11/2019 - 02:06 Deportivo

Pablo Barragán, entrenador de Mauricio Garzón, se mostró emocionado después de la victoria de su alumno y dijo que no le sorprende el nivel que está mostrando. “Estamos muy felices por este resultado de Mauri. Y más cuando hacía tanto tiempo que un santiagueño no conseguía un triunfo. Él venía de ser subcampeón argentino en Sub 23 en San Isidro. Veníamos trabajando muy bien con él. Las expectativas eran grandes. Entrenó en doble turno desde hace ya un tiempo. Son chicos que no tienen descanso. Que están en cada detalle. Se cuida en todo. Especialmente en lo que es el entrenamiento invisible, no saliendo, cuidando su alimentación, su descanso”, dijo Barragán.

A su vez, el entrenador confesó: “Tuvimos más de cien atletas de la escuela presentes en el maratón. Lo de Mauricio no fue casualidad. Es mucho tiempo de trabajo. El año pasado fue cuarto en la general. Ahora quería meterse en el podio. Él tiene unos últimos 1000 metros impresionantes. Sabía que si al kilómetro nueve estaba entre los tres primeros, iba a ganar la carrera. Con él apuntamos mucho más alto. Está en un proceso de asimilación”, cerró Barragán. l