“Es el mayor título que logré en mi carrera”

11/11/2019 - 02:09 Deportivo

Mauricio Garzón escribió una página histórica ayer en el Maratón Aniversario de EL LIBERAL. Se quedó con la victoria en los 10 kilómetros y así, después de 31 años, un santiagueño volvió a subirse a lo más alto del podio en esta tradicional carrera.

Vive en el barrio Sáenz Peña, tiene 21 años y estudia abogacía. Mauricio, tras la competencia, expresó toda su felicidad.

“Éste es el mayor título que tengo en mi carrera como atleta. Pablo (Barragán), mi entrenador, fue el que puso en mí la ficha. Él me empezó a preparar. Vio potencial en mí cuando ni yo mismo me daba cuenta. Comenzó a proyectar un trabajo y los resultados están a la vista”, aseguró Garzón.

“Estoy muy feliz por esta victoria. Soñaba con lograr algo así. Todos los días que uno entrena, lo hace para mejorar y para obtener estas alegrías. Este es mi cuarto maratón de EL LIBERAL. La verdad que cuando comencé en el atletismo nunca pensé que iba a estar viviendo esto y compitiendo de esta forma. Pero los años van pasando y uno va creciendo. Gracias a Dios se me dio. Me pude permitir soñar con esto y lo estoy consiguiendo. Lo disfruto muchísimo”, agregó el joven atleta.

Seguidamente, el capitalino sostuvo: “Hace más de dos años que estoy entrenando y conseguir esto para mí es muy importante. Estoy entrenando en la escuela de Pablo Barragán, donde sigo aprendiendo y creciendo día a día. Al llegar me comentaron que hace muchísimos años que no podía ganar un santiagueño y me pone muy feliz haber conseguido esta victoria. Más aún con este dato (risas). Es una alegría y una felicidad poder ser primero en esta tradicional competencia y dejar de vuelta este título en mi provincia. Lo estoy disfrutando muchísimo”, agregó el integrante de la escuela de atletismo de Pablo Barragán.

Claves

A la hora de remarcar las claves de su victoria, Garzón puntualizó:

“Disfruté la carrera de punta a punta. Traté de ir pegado al puntero, concentrado siempre en mi ritmo. Lo traté de disfrutar en todo momento, para aflojar los nervios y el cuerpo. Todo salió muy bien. La clave fue estar siempre enfocado y la mentalidad de buscar siempre disfrutar la carrera. Estar en casa, con mi gente, con el calor de Santiago, son cosas que me hicieron muy bien y que para mí fueron importantes a la hora de ganar”, cerró ayer Garzón.l