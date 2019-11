Romina Carrillo dio la nota y fue la primera mujer en cruzar la meta

11/11/2019 - 02:11 Deportivo

La atleta Romina Carrillo sorprendió a todos y fue segunda en los 10 kilómetros del Maratón Aniversario de EL LIBERAL. Además, se dio el lujo de ser la primera mujer en cruzar ayer la meta. Al final de la competencia, la atleta de Gustavo Reimundi dijo: “Es una alegría inmensa lo que he conseguido. Uno trabaja mucho en todo el año para momentos como estos y ser segunda en la general y mejor santiagueña me llena de orgullo. Tuve los resultados que había planeado hacer. Me voy súper contenta. Le agradezco a mi entrenador por todo lo que me enseñó. Pertenezco a la agrupación de Gustavo Reimundi. El trabajo de todo un año se ve en esta carrera. Salió todo como lo esperábamos”.

A su vez, Carrillo indicó: “Tengo 30 años y hace un poco más de un año que arranqué en el atletismo. Estoy empezando y en tan poco tiempo tuve tan buenos resultados. Me pone muy feliz. El sacrificio se ve reflejado. Trabajo en horario comercial y hago atletismo cuando tengo un tiempo. Es muy sacrificado, pero se ven los frutos. Es mucho el esfuerzo que uno hace. El deporte me gusta, pero sin dudas en mi caso, es sacrificado realizar una preparación como para ganar una prueba de estas”.

Por último, Romina declaró: “Salir segunda me sorprendió. No lo esperaba. Me sorprendió para bien, obviamente. Pero es cierto que en él, se ve reflejado el esfuerzo que uno hace. Toda mi familia y amigos estuvieron presentes alentándome. Les agradezco mucho a todos los chicos de la agrupación y a mi entrenador”, cerró la atleta de 30 años.l