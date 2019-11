Nadine Vilca: “Fue un circuito muy duro, pero pude imponer mi ritmo”

11/11/2019 - 02:13 Deportivo

La catamarqueña Nadine Vilca fue la ganadora de los 10K en la categoría damas del Maratón EL LIBERAL. La joven de 17 años, que forma parte de la asociación catamarqueña de atletismo, participó por segunda vez en el evento y en esta oportunidad, se quedó con la gloria.

“Tengo apenas 17 años y esta es mi segunda vez aquí en el Maratón de EL LIBERAL. Estoy muy feliz por este triunfo. Fue un circuito muy duro, en donde la temperatura se siente y mucho. El calor aquí a veces marca un poco lo que va a ser la competencia”, aseguró la oriunda de Santa María, Catamarca.

“En los primeros kilómetros, salí fuerte, con un buen ritmo. Después traté de ir manteniéndome adelante, sabiendo que podía llegar a estar en el podio. Me voy feliz con la carrera que hice. A pesar de que no era mi intención ganar la general, sino estar entre las mejores y quizás lograr algún podio, lo pude conseguir y me llena de felicidad”, agregó Vilca.

A su vez, la joven atleta contó: “El año pasado gané mi categoría aquí y esta vez la general. En esta temporada estuve haciendo más pista, y aprendí mucho. Fui creciendo. Siempre digo que los tiempos hacen al atleta y seguí progresando. Esta vez vine con la delegación de atletas de Catamarca. El intendente de Santa María nos está dando una mano y me posibilitó la chance de venir otra vez a esta carrera. Agradezco a mi equipo de entrenamiento. Todos los días trabajo con ellos y siempre me ayudan a progresar. A mi familia que siempre está a mi lado. Vengo de un proceso muy largo y los frutos se están viendo”, cerró Nadine Vilca. l