Eduardo Morales fue otro de los que se dio el gusto de correr

11/11/2019 - 02:22 Deportivo

El ex boxeador y actual entrenador santiagueño, Eduardo “Cirujano” Morales dijo presente en el Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL. “Me sentí muy bien, muy contento. Sobre todo los chicos de boxeo del Cirujano Boxing Club que vinimos en un número aproximado de 15 en total. Hace mucho tiempo que no corría esta carrera. La verdad que fue una linda experiencia. Recordé viejas épocas y desde el kilómetros 5 me quiso fallar la fortaleza mental, y debí apelar a recordar cuando me entrenaba antes de una pelea, y gracias a ello pude llegar”, contó.

Enseguida agregó: “Fue algo lindo, muy bueno. Los chicos estuvieron registrando buenos tiempos. Quiero felicitar a la organización del Diario EL LIBERAL por esta hermosa prueba. Está bueno juntarte con amigos y competir en esta hermosa carrera, en donde te encuentras con otros deportistas conocidos, veteranos, etc”, indicó.

Consultado si volverá a correr al año, Eduardo Morales dijo que sí. “Seguro. Vamos a estar para la próxima competencia de nuevo, porque esto es algo bueno. El deporte es salud y está bueno que todas las personas se concienticen acerca de la importancia que ello significa”, anheló el ex campeón del mundo de boxeo.l