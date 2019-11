La “Sole”: “Voy con todas mis ganas a Santiago, adonde me cuesta llegar”

11/11/2019 - 21:28 Pura Vida

“Hace mucho que no vamos por Santiago del Estero y tengo unos seguidores que siempre me dicen venite, y que es lo que más quiero. Siempre comento que a provincias como Santiago, Corrientes, Salta que tienen tan buenos artistas, a veces, a mí me cuesta mucho llegar porque sé que lo que hay en su tierra es muy bueno, pero voy con todas mis ganas”, confesó Soledad Pastorutti en una entrevista telefónica con el diario EL LIBERAL.

Y adelantó: “Va a ser una noche espectacular porque es un show íntimo. La presentación en el teatro 25 de Mayo tiene eso, una intimidad que no es la de los festivales. Les voy a presentar mis nuevas canciones, pero también todas las que marcaron el inicio de mi carrera”.

Soledad se reconoce como una artista que se expande en el vínculo con su público. Por eso al final del espectáculo se sabe que tendrá un encuentro con sus seguidores. “Yo creo que soy una artista que no se mide por las canciones sino por lo que ocurre en el vivo y eso es lo que quiero que pase”, admitió reconociendo el feedback que tiene con su público.