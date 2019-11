La Voz tendrá a Soledad como jurado el próximo año con Montaner y Lali

11/11/2019 - 21:33 Pura Vida

El programa de talentos “La Voz Argentina” estaba anunciada para este año en la grilla de Telefé, incluso con una edición kids que luego quedó descartada por la aparición de “Pequeños Gigantes”, en el ciclo de Susana Giménez, pero según adelantó Soledad Pastorutti, quien es jurado en reality, “La Voz tendrá una nueva temporada el próximo año”.

“Está todo en el aire porque se especula con la situación del país. Es un programa muy caro y el canal no estaba necesitando ganar en rating porque le está yendo muy bien a Telefé, entonces se guardan este tanque para más adelante”, dijo la Sole en una entrevista con EL LIBERAL.

Y agregó: “Hasta lo que yo sé estábamos definidos Ricardo (Montaner), Lali (Espósito) y yo, y faltaba la cuarta figura, sobre lo que se estaba pensando en alguien internacional”.

Como se recordará en la edición anterior de La Voz, Axel formaba parte del jurado, junto con Tini Stoessel, quien sería reemplazada por Lali.

Sin desconocer el momento que vive su colega Axel, a raíz de la denuncia judicial por acoso sexual simple presentada por una joven de Río Negro, Soledad señaló: “Yo siento que es un tema muy delicado y en principio quiero dejar en claro porque si uno habla pareciera que uno estuviera ya mostrando una postura cuando la Justicia aún no ha avanzado. Yo obviamente me solidarizo con toda mujer que haya sufrido una situación de esta calaña. En este caso, todavía no avanzó la causa. A Axel lo he tenido siempre muy cerca. Y por supuesto que me apena mucho la situación. No puedo tomar una postura, porque no sé qué ocurrió. Hablé de lo que ocurrió con Tini en España porque estuve ahí (cuando se dijo que la exchica Disney se había incomodado con un gesto del cantante, algo que fue desmentido por ambos, y por Soledad)”.

Por otra parte admitió: “Lo que sí estamos todos sensibilizados esperando que la Justicia haga su trabajo y que sea justicia para ambas partes, para que podamos entender qué es lo que pasó y que nadie sufra más de estas circunstancias, y no sólo las mujeres sino tampoco los niños”.

Habló Axel

Precisamente, ayer se conoció lo que dijo públicamente Axel al respecto durante el primer show que ofreció desde que ocurrió la denuncia. Fue en Entre Ríos, en el marco de la Fiesta Nacional de la Avicultura. “Esta noche es muy especial para mí, por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón, por permitirme ser parte de esta fiesta y por permitirme estar en su casa. Gracias por su esfuerzo y su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos de disfrutar de esta fiesta tan linda”, comenzó.

Y siguió: “Como ustedes bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión esta la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera.