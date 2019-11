“Va a ser un año difícil para muchos festivales de la Argentina”

11/11/2019 - 21:38 Pura Vida

“Va a ser un año difícil para muchos festivales, pero también es cierto, y puedo decirlo porque tengo mucha experiencia, porque llevo más de 20 años en los escenarios, que en los momentos económicos más complicados el público es cuándo más necesita de esta recreación y aparece. Quizás gasta un pesito menos en la comida, pero asiste con la familia”. Con esas palabras, Soledad Pastorutti reflexionó especialmente sobre lo que será la próxima edición del Festival Nacional de Cosquín, que tendrá varias ausencias, y cuya organización se quejó de los abultados cachets de primeras figuras.

“En mi caso, quisiera estar en todos los festivales. Es la época del año que disfruto muchísimo. Y sigo pensando que el sostén de una carrera popular que tiene que ver con el folclore es cuando vos estás ahí cercano. Por eso me gustaría estar en muchos más festivales como, por ejemplo, en Santiago que es una de las provincias que menos recorro. Me gustaría estar más cerca”, remarcó.

Y agregó: “Va a tener un año difícil, pero no imposible.Ya vivió momentos difíciles. Y yo creo que los momentos difíciles son buenos para otras cosas, para esas que no nos dimos cuenta durante años. Por ejemplo, muchos años nos han puesto a los artistas de punta con un privilegio muy grande y eso impidió la aparición de nuevas figuras. Es momento de empezar a darle lugar a nuevas figuras para que el folclore realmente se renueve y hablo de folclore, no de otro género. Lo estamos necesitando”.

Antes había remarcado el esfuerzo constante que tiene que hacer un artista para que su carrera no decaiga. “A veces hay que remarla en dulce de leche porque vivimos en un país muy inestables, muy inconstante y con mucha dificultad para sostener una carrera. Una carrera como la mía en un país como Brasil, que está aquí al lado, es una carrera de un artista que puede hacer lo que quiera. Nosotros en la Argentina tenemos otro escenario y gracias a Dios un público muy fiel, al que hay que estar agradecidos”.

Respecto de los vaivenes económicos dijo: “En lo económico nos cuesta un montón. Les cuesta a los festivales, por los escenarios, luces, sonidos. Siempre estamos con lo justo y a pesar de eso avanzamos”.

Le gustaría ser inspiración para muchas mujeres

La fuerza artística y personal que revela Soledad Pastorutti en sus últimas composiciones y su permiso para cambiar, se podría decir que está a tono con los tiempos que corren adonde las mujeres vivencian un mayor empoderamiento.

¿Cuál es su mirada al respecto? “Yo estoy de acuerdo con muchos de los cambios que hoy se piden. Siento que la mujer tiene que tener igualdad de condiciones y si hacemos el mismo trabajo que el hombre, tenemos que tener la misma remuneración. Pero yo la verdad que me crié en una familia en la que la mujer ha sido siempre muy fuerte. No solo mi bisabuela Laura sino también mi abuela Valeria que sigue siendo un gran referente, y a la que también le dedico un tema en este disco, mi mamá... siempre me han dado un lugar, incluso mi viejo que creyó en mí. Entonces, yo no me encontré nunca con ese límite, incluso en el ambiente del folclore, que muchas veces se pone machista, a mí me abrió las puertas”, contó.

Y siguió: “Yo obviamente tuve que superar escollos, pero son los mismos que tiene que superar cualquier persona siendo hombre o mujer. Creo que es indistinto al género. Todo lo nuevo que irrumpe en un medio es visto de costado como diciendo a ver qué va a hacer. A mí me ha costado en el medio folclórico esa parte, pero no creo que por mi condición de mujer, sino por mi condición de nueva, de niña, de que todavía había mucho que aprender. Entonces hubo quien me apañó y me guiñó el ojo, desde los Landriscina, los Saravia, los Horacio Guaraní, que han sido súper cancheros conmigo, hasta los que primero me resistieron y después, bueno me dejaron ser”.

Y hablando del mundo femenino, a la Sole le gustaría inspirar a muchas mujeres a ser eso que desean, como las mujeres de su familia la inspiraron a ella. “Me gustaría que las mujeres digan, mirá la Sole de chiquita que canta, trabaja, pudo ser mamá, cría a sus hijas, tiene a su marido, va de aquí para allá. Hay mucho trabajo detrás y no es fácil, pero me gustaría que mucha gente se inspire”, reveló.