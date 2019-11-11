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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de noviembre de 2019

- 21:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESÜR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 TORNEO ANUAL: COMERCIO CTRAL. UNIDO vs. UNION SGO.

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: CETRAL. CBA. vs. HURACÁN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD - vivo

24.00 PASIÓN POR EL TURF

 

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

09.22 ¿CONOCES A JOE BLACK?

13.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

15.07 BUENOS DÍAS, VIETNAM

17.35 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

19.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?

 

TCM

06.00 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

06.49 LOST - T. 5 - EP. 7 - 316

07.33 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR

08.17 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

09.01 LOST - T. 5 - EP. 10 - HE’S OUR YOU

09.45 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

10.30 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 2 - EL ESTACIONAMIENTO

15.39 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

16.49 EL MEJOR

19.23 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

 

TNT

07.13 EN EL TORNADO

08.51 HISTORIAS CRUZADAS

11.30 CONTAGIO

13.29 EL VENGADOR DEL FUTURO

15.39 UN GRAN DINOSAURIO

17.24 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

20.08 VENGANZA LETAL

22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

 

SPACE

06.12 PUNTO LÍMITE

08.20 BATMAN REGRESA

10.43 LA SALVACIÓN

12.30 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

15.03 EL FUGITIVO

17.18 LOS FEDERALES

19.43 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

22.00 EN PRESENCIA DEL DIABLO

 

CINECANAL

12.05 UN NOVIO EN APUROS

14.00 DE VUELTA A CASA

16.00 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

17.45 JASON BOURNE

20.10 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 REVENANT. EL RENACIDO

 

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LOS DÍAS QUE ME DISTE

23.45 UN MURO DE SILENCIO

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* HOY A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.

 

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

HOY AL13/11 - 17:00 HS (CAST)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL13/11 - 19:30 HS (CAST)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

HOY AL 13/11 - 22:30 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

11 AL 13/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

10 AL13/10 - 21:25 HS (SUBT)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL13/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

11 AL 13/11 - 17:20 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS (SUBT)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

11 AL13 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTITULADA 2D 19:10


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