CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESÜR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 TORNEO ANUAL: COMERCIO CTRAL. UNIDO vs. UNION SGO.
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: CETRAL. CBA. vs. HURACÁN
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD - vivo
24.00 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
09.22 ¿CONOCES A JOE BLACK?
13.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
15.07 BUENOS DÍAS, VIETNAM
17.35 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
19.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?
TCM
06.00 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM
06.49 LOST - T. 5 - EP. 7 - 316
07.33 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR
08.17 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE
09.01 LOST - T. 5 - EP. 10 - HE’S OUR YOU
09.45 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED
10.30 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 2 - EL ESTACIONAMIENTO
15.39 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA
16.49 EL MEJOR
19.23 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO
22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
TNT
07.13 EN EL TORNADO
08.51 HISTORIAS CRUZADAS
11.30 CONTAGIO
13.29 EL VENGADOR DEL FUTURO
15.39 UN GRAN DINOSAURIO
17.24 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
20.08 VENGANZA LETAL
22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
SPACE
06.12 PUNTO LÍMITE
08.20 BATMAN REGRESA
10.43 LA SALVACIÓN
12.30 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
15.03 EL FUGITIVO
17.18 LOS FEDERALES
19.43 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
22.00 EN PRESENCIA DEL DIABLO
CINECANAL
12.05 UN NOVIO EN APUROS
14.00 DE VUELTA A CASA
16.00 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
17.45 JASON BOURNE
20.10 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 REVENANT. EL RENACIDO
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LOS DÍAS QUE ME DISTE
23.45 UN MURO DE SILENCIO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35
*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17
*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* HOY A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
HOY AL13/11 - 17:00 HS (CAST)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL13/11 - 19:30 HS (CAST)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 )
HOY AL 13/11 - 22:30 HS (SUBT)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
11 AL 13/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)
TERROR (+16 AÑOS)
10 AL13/10 - 21:25 HS (SUBT)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL13/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
11 AL 13/11 - 17:20 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS (SUBT)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
11 AL13 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30
EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20
DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 19:00 - 22:00
SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11
SUBTITULADA 2D 19:10