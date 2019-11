12/11/2019 - 02:18 Deportivo

Central Córdoba deja de lado por unos días la Superliga, su objetivo principal, para meterse de lleno en la semifinal de Copa Argentina que animará pasado mañana, desde las 17 y en La Rioja, ante Lanús.

En el Ferro todos sueñan con seguir haciendo historia. Hasta su entrenador, Gustavo Coleoni. “El hincha está ilusionado y tiene con qué porque ve que el equipo muestra y quiere. Si yo fuera hincha de Central, estaría ilusionado”, sostuvo en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, tras la práctica vespertina de ayer. “En Copa Argentina, cuando vemos la gente que viaja, es un compromiso más que tenemos porque sabemos que no es fácil hoy gastar esa plata que a nadie le sobra. Entonces cuando vemos semejante cantidad de gente, para nosotros es un plus”, agregó en referencia a que su equipo será “local” el jueves en tierras riojanas.

El Granate fue verdugo de Central en la quinta fecha de la Superliga, pero Coleoni no ve este juego como una revancha. “Ahora es una final y no cuenta lo anterior. Si tenemos ganas de jugarlo, de disfrutar de jugar una semifinal, no la tomamos como una revancha sino como una posibilidad histórica para nosotros”, señaló.

El triunfo sobre Patronato del sábado pasado, que lo sacó de zona de descenso, hace que Central llegue en el mejor momento a la cita copera. “Esta es una semana especial, le hemos ganado a un rival directo un partido muy chico, muy difícil. Por eso los felicité hoy a ellos, por la actitud que tuvieron para dar vuelta el resultado dos veces que no es fácil. Es una linda semana, con mucha ilusión, mucho laburo”, dijo.

Coleoni explicó la ausencia de algunos jugadores importantes ante Patronato por el tema físico: “Veníamos un poquito mirando las dos cosas a la vez, mirando los dos partidos a la vez. Terminaron muy golpeados, la estadística marca 32 foules de Patronato contra 8 nuestros, una locura. Entonces están con algunas contusiones, golpes de patadas, de choques. No hay nada raro, son todas contusiones y dolores de un partido con mucha fricción, vamos a llegar bien si Dios quiere”.

Y se refirió a la salida de Cristian Vega en el entretiempo ante el Patrón: “Él ya viene con un dolor en el intercostal, está jugando con una faja. Vimos la posibilidad de cambiar y entre los tres volantes el que más golpeado estaba era él, más allá de que había que ir a buscar el partido y Galeano y Meli están más preparados para dar vuelta un resultado, él es nuestro líder dentro de la cancha, desde lo futbolístico, pero no estaba al 100%”

El DT es optimista en tener a la tropa en óptimas condiciones para el jueves.

“Creo que vamos a llegar bien, ayer hicieron hielo, hoy trabajamos un poco más. Mañana vamos a levantar la intensidad del laburo y ya el miércoles allá vamos a trabajar algunos detalles”, reveló.

Coleoni mostró respeto por el rival: “Es el puntero de la Superliga, es uno de los mejores equipos de Argentina hoy. Moreno está en un buen momento, es el jugador distinto y hay que estar pendientes. Más allá de lo colectivo, Lanús ha encontrado en Moreno un saltito de calidad en el equipo y hay que estar un poquito ahí cerca”. Pero el DT confía en los suyos: “Tenemos un equipo que hace una buena estructura en la zona media y a partir de ahí estudia el partido, si ataca los espacios rápidos o se hace la posesión para buscar los pases filtrados. Imagino a Lanús tratando de hacer su juego y nosotros muy alertas, muy concentrados para poder hacer valer nuestro juego que se basa mucho en la intensidad y el ataque rápido. Esperemos estar a la altura”.