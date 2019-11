Mitre: Gómez renunció y le buscan reemplazante

12/11/2019 - 02:36 Deportivo

El domingo pasado la continuidad de Gabriel Gómez como entrenador de Mitre pendía de un hilo. Y ayer ese hilo terminó por cortarse, ya que el propio DT presentó su renuncia, la que fue aceptada por la Comisión Directiva de la entidad del barrio 8 de Abril.

De esta forma, llegó a su fin el segundo ciclo del oriundo de Villa Ramallo al frente el plantel aurinegro, aunque el vínculo podría extenderse un partido más.

Es que Gómez, por más que ya renunció, podría dirigir a Mitre el próximo lunes, cuando desde las 22 reciba a Platense, en el marco de la decimotercera fecha de la zona A de la Primera Nacional.

Gabriel aceptó el pedido del presidente del club, Guillermo Raed, para dirigir el lunes en caso de no conseguir antes un reemplazante.

“Cabe la posibilidad de que Gabriel dirija el lunes ante Platense. Se lo pedí en caso de que todavía no tengamos un entrenador y aceptó”, le confirmó Raed a EL LIBERAL.

El titular Aurinegro, confesó que no esperaba este abrupto final del ciclo de Gómez. “Me sorprendió la decisión que tomó, no me la esperaba. Si bien no estaba conforme con el rendimiento del equipo, pensaba que podía revertir la situación. Pero Gabriel tomó esa decisión para descomprimir la situación, entendió que dar un paso al costado puede servir para eso. El gesto que tuvo habla de su hombría de bien”, destacó Raed.

Candidatos

Consultado sobre los candidatos a suceder a Gómez, Raed respondió: “No hay uno. Ni dos, tres o diez. Mañana (por hoy) voy a viajar a Buenos Aires para reunirme con gente de confianza que me asesora en el tema. La idea es evaluar los ofrecimientos que lleguen. En base a eso, conjuntamente con la comisión directiva evaluaremos las alternativas y tomaremos una decisión”.

“No queremos tomar una decisión apresurada, pero sabemos que no tenemos mucho tiempo. Debemos elegir bien para no equivocarnos”, completó.

Como los tiempos apremian y “no tenemos quién se haga cargo” del plantel, Raed ya habló con Gómez para que, en caso de ser necesario, dirija el próximo lunes ante el “Calamar”.

Lo concreto es que, si bien Raed no dio nombres, trascendieron varios que pueden llegar a suceder a Gómez. El que cobró mayor fuerza en las últimas horas es el de Rubén Forestello. El “Yagui”, de extensa trayectoria, se encuentra actualmente sin club, tras su salida de San Martín de San Juan.

Pero en la lista aparecen varios nombres, entre ellos los de Diego Cagna, Esteban Fuertes, José Basualdo, Omar Asad, José Luis Calderón, Gastón Coyette y Marcelo Fuentes.

Las próximas horas serán clave para conocer el rumbo que tomará Mitre para elegir su próximo entrenador del equipo de la Primera Nacional.