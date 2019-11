Mauricio Garzón: “Los días previos me llené de nervios y de ansiedad”

12/11/2019 - 03:01 Deportivo

Es entendible. La felicidad se refleja claramente en su rostro y bien merecido lo tiene. Mauricio Garzón acaba de escribir un capítulo importante en su vida y hoy está disfrutando de este momento.

Ya con la tranquilidad de saber que dejó todo para ganar, el atleta santiagueño visitó ayer la redacción de EL LIBERAL para expresar cuáles fueron sus sensaciones después de la histórica victoria que consiguió en los 10 kilómetros de competencia y de quebrar una racha de más de 30 años sin victorias para un representante de esta bendita tierra.

“Ya estoy más tranquilo y calmado. No te voy a negar que en los días previos a la carrera, me llené de nervios y ansiedad. La noche anterior pude dormir, pero no dejaba de pensar en lo que podía pasar al otro día. Quería correr cuanto antes y ver cómo me podía ir”, expresó Mauricio cuando dio sus primeras impresiones sobre el clima y toda la expectativa que se había generado en torno al Maratón de EL LIBERAL.

Luego agregó: “Sabía que podía ser un gran día y que mis últimas actuaciones me daban un plus para pelear por la punta. Con mi entrenador Pablo Barragán lo habíamos hablado y pensamos que lo mejor era salir a buscar la punta desde el comienzo. Así lo hicimos y los resultados están a la vista”.

Garzón también contó que cuando empezó a ver a los demás atletas que podían ser candidatos a quedarse con el primer puesto en la distancia, se encontró con uno en especial: el salteño Esteban Angulo.

“Todo salió como se lo planificó”, dijo.

“Al salteño lo conocía porque había salido campeón nacional en San Isidro donde yo me quedé con el subcampeonato U23 en 10 kilómetros. Cuando lo vi en la largada, pensé que se iba a poner interesante la carrera. A Lucas Castro (el catamarqueño con el cual mantuvo un duelo de casi 8 kilómetros) no lo tenía registrado. Hasta ahí los nervios y la ansiedad se mantenían”, señaló el atleta que está estudiando la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Santiago del Estero y que le resta un año para completarla.

Y siguiendo con lo que fue la antesala de su presentación en el Maratón, Mauricio contó que en la noche anterior se armó una especie de concentración en la casa de su abuela junto con otros atletas.

“En el grupo estábamos con Marcelo Gómez, Ramiro Barnetche y Lucas Ruiz. Nos juntamos para comer fideos con huevos y después nos dormimos temprano. A las 5.30 nos levantamos para hacer un buen desayuno y quedar listos para la carrera”, recordó Mauricio que hizo de anfitrión.

Pero más allá de las sensaciones que los invadían por vivir una nueva experiencia en el Maratón de EL LIBERAL, Garzón nunca dejó de pensar en que se podía hacer una buena carrera.

“Vengo de obtener buenos resultados en los últimos tiempos y la verdad que me tenía mucha confianza. Sabía todo lo que había hecho en los entrenamientos donde aproveché al máximo cada esfuerzo que hice para poder estar en las mejores condiciones físicas”, añadió el flamante ganador de la edición Nº 62 del Maratón.

Mauricio desde que se puso en marcha la competencia, salió decidido a hacer todo lo que tenía planificado. La idea fue prenderse en la punta y desplegar todo su sacrificio para tratar de estar a la altura de la circunstancia.

“Creía que lo mejor era salir adelante y dejar que el cuerpo y mi mente hicieran su trabajo. Mi promedio por kilómetro fue de tres minutos con nueve segundos, un tiempo que de alguna forma me daba tranquilidad y confianza para luchar en la punta”, afirmó.

Sobre el duelo que mantuvo con Castro hasta el kilómetro 8, Mauricio admitió que el ritmo entre los dos era parejo y sostenido.

“Por suerte la diferencia la pude hacer en los últimos 2 kilómetros. Sabía que no podía quedarme atrás porque estaba bien físicamente. La idea era respetar todo lo que se había planificado y que no cometiera errores que al final podría costarme caro. Hasta que no llegas a la línea de meta, nada está definido”, dijo el atleta que llenó de alegría a todo Santiago.

La felicidad de cruzar la meta.

Reconoció la figura del último ganador: Isaac Juárez

Cuando Isaac Juárez ganó por última vez el Maratón de EL LIBERAL, Mauricio Garzón todavía no estaba en este mundo. El domingo se dio el gusto de quebrar la racha de más de 30 años de sequía para el atletismo santiagueño en la competencia más importante de la provincia y de escribir su propia historia.

“Yo ni siquiera vivía cuando Isaac Juárez ganó el Maratón. Hoy tengo 21 años y sé que fue un atleta muy importante para la provincia. Me contaron algo sobre él. De hecho, cuando voy a entrenar a la pista del Polideportivo Provincial, hay una placa que lo recuerda y que identifica al lugar. Para mi es un orgullo que me haya tocado ser el ganador después de muchos años”, expresó el joven fondista.

La historia desconocida de Mauricio Garzón.

De ser un runner a ganar la carrera de su vida

¿Cómo nació la idea de practicar el atletismo?, fue la pregunta que surgió durante la charla con Mauricio Garzón.

“Todo empezó cuando una compañera de la Universidad me invitó a correr para relajarnos y distendernos un poco del estudio. Era el primer año de la carrera de abogacía. Empecé ahí, pero nada que me hiciera pensar en que podía ser un atleta. En el 2016, una persona que trabajaba en la casa de mi papá, se enteró que yo andaba corriendo por mi cuenta y le tiró la idea a mi viejo de sumarme al grupo de Pablo Barragán. Se hicieron los contactos y desde ahí empezamos a entrenar en la escuela de atletismo”, comentó Mauricio al respecto.

El próximo objetivo del ganador de los 10 kilómetros de EL LIBERAL será participar este fin de semana en la ciudad de Córdoba donde habrá una competencia nocturna de 10 mil metros.

“Voy a participar y hay buenas expectativas de pelear por la punta. Sé que habrá un buen nivel porque se trata de una carrera importante. Tengo que aprovechar este momento que estoy teniendo para afianzarme un poco más y seguir creciendo en la actividad”, añadió.

Mauricio aprovechó la ocasión para agradecer a todo el equipo que lo está acompañando y apoyando en su carrera deportiva.