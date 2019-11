Con el regreso de Brussino, Quimsa debuta en el Ciudad

12/11/2019 - 03:03 Deportivo

Quimsa iniciará esta noche su participación en la temporada 2019/20 de la Liga Nacional, enfrentando a Libertad de Sunchales, en el estadio Ciudad.

El conjunto fusionado aparece como el gran favorito para el juego de esta noche, más aún teniendo en cuenta que el entrenador Sebastián González podrá contar con la totalidad del plantel.

Juan Ignacio Brussino se recuperó de un esguince en el tobillo izquierdo, que lo dejó al margen de la serie ante Regatas Corrientes, y esta noche volverá a la acción como una de las opciones en el puesto de base armador junto con Nicolás Copello y Emiliano Toretta.

“La Liga Nacional es el torneo más importante que tenemos porque es la competencia madre. Queremos ser protagonistas como todos los años, así que vamos a buscar un triunfo para comenzar de la mejor manera y llegar al clásico con una victoria”, declaró el base armador santafesino en la previa del debut.

El equipo de Sebastián González intentará esta noche encadenar su novena victoria consecutiva, teniendo en cuenta los siete triunfos obtenidos en el Súper 20 (cinco en fase regular y dos en playoffs) y el exitoso debut frente a Aguada en la Champions League.

La contracara es Libertad de Sunchales, que todavía no ganó en lo que va de la temporada y acumula nueve derrotas consecutivas: ocho en el Súper 20 y una en la Liga Nacional frente a Olímpico, la noche del domingo.

El equipo de Sebastián Saborido evidenció progresos en su juego y le generó problemas a Olímpico, sobre todo cuando la bola pasó por las manos de Andrés Lugli, Francisco González y Juan Manuel Torres.

Los últimos antecedentes entre Quimsa y Libertad fueron favorables al conjunto fusionado, que tiene un plantel de mayor jerarquía, pero deberá demostrarlo.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá los siguientes partidos: desde las 21, Argentino de Junín vs. Regatas Corrientes y Peñarol de Mar del Plata vs. Hispano de Río Gallegos; 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Atenas de Córdoba.