CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de noviembre de 2019

12/11/2019 - 22:11 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

00.00 ATRAPA A UN LADRÓN

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

21.00 LOS TITULARES





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 FOREVER HITS

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO

24.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.14 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

09.10 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

11.12 SOLO PARA PAREJAS

13.21 ¿OTRA VEZ TÚ?

15.19 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

17.22 BATMAN Y ROBIN

19.50 SOLO PARA PAREJAS

22.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

TCM

06.34 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

11.00 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 8 - THE COUPLE

11.52 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 10 - DÍA DE OVULACIÓN

14.52 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 17 - LAS PERSONAS QUE AMALGAMAN

15.43 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 19 - EL PROCEDIMIENTO

16.08 STUART LITTLE 2

17.31 HÉRCULES

19.09 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

22.00 NICO

23.55 OPERACIÓN DRAGÓN

TNT

07.26 EL VENGADOR DEL FUTURO

09.29 UN GRAN DINOSAURIO

11.05 UN HOMBRE DIFERENTE

13.04 VENGANZA LETAL

14.56 LOS INCREÍBLES

17.06 OUT OF BLUE

19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

SPACE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.45 LA SALVACIÓN

09.25 CRÓNICAS DE NARNIA. PRÍNCIPE CASPIAN

11.56 42

14.04 FURIA DE TITANES 2

15.40 BATMAN ETERNAMENTE

17.51 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

19.52 EL SEXTO DÍA

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.45 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN

CINECANAL

11.50 LA JOYA DE LA FAMILIA

13.45 EL DIABLO VISTE A LA MODA

15.40 PEQUEÑA GRAN VIDA

18.20 HOMBRES DE NEGRO 3

20.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

22.00 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LAS MINAS DE SALOMÓN REY

23.40 NO TOQUEN A LA NENA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES

* EL 1 DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO, CON HUMOR.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

13/11 - 17:00 HS (CAST)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

13/11 - 19:30 HS (CAST)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

13/11 - 22:30 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

13/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

13/10 - 21:25 HS (SUBT)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

13/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

13/11 - 17:20 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/11 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS (SUBT)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

13 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTITULADA 2D 19:10