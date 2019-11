Dr. Omar Abdala: “Actividad física, consulta oportuna y controles, pueden prevenir la diabetes”

13/11/2019 - 01:20 Santiago

El titular del Programa Provincial de Diabetes del Ministerio de Salud de la provincia, doctor Omar Abdala, recordó la importancia de llevar adelante acciones tendientes a prevenir la diabetes, una enfermedad que preocupa a la comunidad médica internacional, por su alta incidencia en la población.

En este sentido, el profesional destacó la importancia de llevar adelante una vida saludable, especialmente desde la actividad física, consultar al médico si se tiene algún antecedente familiar, y evitar el sobrepeso y la obesidad.

“¿Se puede evitar la diabetes?” se preguntó Abdala, y respondió que “si”, precisamente observando esas medidas preventivas. Y en el caso de que ya se tenga la enfermedad, se pueden evitar las consecuencias negativas con la misma fórmula de la actividad física, los cuidados y el control médico permanente.

Incidencia

“En el mundo hay aproximadamente 425 millones de personas que tienen diabetes, y la mitad no sabe que la tiene, por eso la importancia de las campañas de concienciación para que la gente desarrolle actividad física y se realice controles médicos periódicos, para tratar de llegar antes de que la diabetes llegue con los síntomas típicos”, graficó el doctor Omar Abdala en diálogo con EL LIBERAL.

Enumeró entre los síntomas “tener mucha sed, orinar mucho, perder peso, tener cansancio, alteraciones en la visión, y picazón en la zona genital”, y aclaró que estos aparecen “cuando la diabetes ya está establecida”.

“Pero si tenemos familiares con diabetes, antecedentes de suba de presión, alteraciones en las grasas, más de 40 años o una mamá que durante el embarazo haya tenido un niño de más de cuatro kilos, son llamados de atención para poder desarrollar la enfermedad, por lo que uno tiene que estar prevenido y hacerse los controles”, insistió.

Apuntó que de esa manera se evitará el desarrollo de la enfermedad, y si se desarrolla, no va a pasar mucho tiempo sin un diagnóstico que permita sobrellevarla de la mejor manera.

Motivación

El doctor Omar Abdala recordó que cada 14 de noviembre, “la Federación Internacional de Diabetes, que nuclea 160 países, conmemora este día, para realizar una campaña de concienciación más importante del mundo sobre esta patología, porque es una preocupación mundial”.

“Es generar una inquietud, una expectativa de esta patología, sobre todo no tanto en las áreas de salud, sino en las clases directivas de los diferentes países, gobernantes, medios de comunicación, formadores de opinión en diferentes vías, para que podamos prevenir, porque la diabetes es prevenible”, precisó.

Dijo que la diabetes tipo 2, es prevenible en más de un 50%, a través de una alimentación saludable, evitando el sobrepeso y la obesidad, y con actividad física.

“El 13,7% de la población de Santiago tiene la enfermedad”

El doctor Abdala, precisó que “en Santiago, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, el 13.7% de la población tiene diabetes, y si sumamos que la mitad de quienes la padecen no lo saben, rondarían los 137.000 diabéticos, aproximadamente”.

“Eso debería preocuparnos, porque en este momento, el slogan de la federación internacional de diabetes, es diabetes y familia, porque tanto el diabético de tipo 1, que es la persona joven que necesita insulina, y el de tipo 2, que es más grande y cuyo caso está asociado al sobrepeso y la obesidad, están muy vinculados a la carga familiar. Por un lado se la puede heredar, y por otro, cuando se tiene diabetes, es un problema que le atañe a toda la familia”, enfatizó el director del Programa Provincial de Diabetes.

Dijo luego que “Si no se tiene un buen control, se desarrollan complicaciones crónicas, se sufre ataque a los ojos (retinopatías), a los riñones (nefropatía), al corazón (cardiopatía), problema en la circulación de las piernas que puede producir alteraciones llamadas pie diabético, pero eso ocurre si no hay control. Con un buen control, las complicaciones prácticamente no se desarrollan”.

El Maratón de EL LIBERAL se instaló en la agenda mundial de lucha contra la diabetes

En la última edición del Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL, los participantes usaron remeras azules, que es el color que identifica a la lucha contra la diabetes a nivel mundial, una acción que lo ubicó en la agenda mundial de la lucha contra esta enfermedad, al ser incluida por la Federación Internacional de Diabetes como un evento que promueve la actividad física.

“El Programa Provincial de Diabetes, agradece al Diario EL LIBERAL, la oportunidad de hacer participar a 10.000 personas con camisetas azules, que es el color símbolo de la diabetes, el color de la Organización de las Naciones Unidas, que significa que bajo el mismo cielo somos todos iguales ante la diabetes, y con el círculo que decía unidos por la diabetes, eso es generar conciencia y movilización para que desarrollen actividad física, para prevenirla a la diabetes y para tratarla aquellos que la padecen”, dijo el profesional.

Comentó que “el Maratón de EL LIBERAL ha tenido una repercusión mundial, dado que 160 países tenían en su agenda esta prueba, porque la Federación Internacional de Diabetes, la ha incluido dentro de su agenda de actividad física en América, y lo ha publicado para todos sus miembros”.