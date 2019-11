Dejó abierta la ventanilla del vehículo un par de minutos, y al regresar se encontró con algo increíble

14/11/2019 - 09:21 Mundo Web

Un video publicado en la plataforma YouTube, se volvió viral, y ha causado furor en miles de internautas. En el mismo se observa como un joven vuelve a su auto para cerrar la ventana y se encuentra a varios gatos alborotados en el interior. El clip se volvió tendencia rápidamente en los países de México, España y Estados Unidos.

Muchas veces, uno apurado se olvida de hacer ciertas cosas que son relevantes. Es lo que le pasó al joven, quien por la prisa, le ocurrió esto. Volvió a su vehículo para cerrar la ventana de su auto, y a metros de llegar, se percató que en el interior había movimiento, por lo que activó la cámara de su celular para grabar lo que sucedía.

Como se observa en las imágenes difundidas, el joven se sorprendió al encontrarse con esta escena, y los felinos, al verlo empezaron a saltar de un lado a otro intentando encontrar la salida.

El video difundido, se viralizó rápidamente, y generó miles de comentarios por la cómica situación.

Mirá el video.

good morning to the cats in this person’s car only!!! pic.twitter.com/ymGMVcYvKX