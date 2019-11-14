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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2019

A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO

- 21:33 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE

SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª

EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

21.30 ARGENTINA, TIERRA DE

AMOR Y VENGANZA

22.30 SHOWMATCH


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CULTURAR TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 SÚPER FÚTBOL

20.30 FOREVER HITS

PEDALIER

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 PASIÓN POR LAS LETRAS

08.44 MEDIANOCHE EN PARÍS

10.36 SOLO PARA PAREJAS

12.45 LA INTÉRPRETE

15.18 CRIMEN PERFECTO

17.35 MEDIANOCHE EN PARÍS

19.27 LA INTÉRPRETE

22.00 LA GRAN ESTAFA

TCM

06.26 LOST - T. 5 - EP. 15 - FOLLOW THE

LEADER

09.24 LOST - T. 6 - EP. 2 - LA X - PART 2

10.07 LOST - T. 6 - EP. 3 - WHAT KATE

DOES

10.52 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 20 - LA

HIERBA

13.00 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 1 -

DOCTOR MARAVILLOSO

15.34 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 7 -

EPIDEMIA

16.00 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE

LAS MÁQUINAS

17.55 KARATE KID 4

20.01 TERRENO SALVAJE

22.00 EL CHACAL

TNT

06.59 LA PELEA DE MI VIDA

08.40 LATIN GRAMMY AWARDS 2019

11.30 TOY STORY 2

13.20 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

15.30 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE

LA MUERTE

18.17 INTENSAMENTE

20.04 SUPERMAN REGRESA

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 -

EP. 10 - LAS VEGAS

23.33 BATMAN VS. SUPERMAN. EL

AMANECER DE LA JUSTICIA

SPACE

06.19 COMBATE

07.47 INFORME PELÍCANO

10.15 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

12.32 EJECUTOR

14.31 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

16.08 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE

FINAL

18.03 HALCONES DE LA NOCHE

19.55 CONDENA BRUTAL

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.15 UN BUEN AÑO

13.25 LOS SIMPSON

14.59 SHERLOCK GNOMES

16.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

18.08 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

20.13 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

22.00 GLADIADOR

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LA FIESTA DE TODOS

14.30 LA ROSALES

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS


A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 00.15

*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)

*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)

*PROYECTO GÉMINIS, 22.30

*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA

$50)

*TAXI A GIBRALTAR, 21.00

(ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*HOY A LAS 22, LA BANDA

“THE BEATS” PRESENTA

“INFLUENCERS”, EL MEJOR

HOMENAJE A THE BEATLES

*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE

LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y

NITO ARTAZA.

* EL 1 DE DICIEMBRE, A LAS

20.30, SOLEDAD PASTORUTTI

PRESENTARÁ SU DISCO “LA

GRINGA”.

RETRETA PLAZA LIBERTAD

*HOY, CICLO DE TANGO CON

ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y

CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

*MAÑANA, A LAS 21, SE

PRESENTARÁ “SANDRO DE

AMÉRICA”.

ADATISE (LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU

GIORGI PRESENTA “DE, POR

Y PARA LA MÚSICA”, UN

ESPECTÁCULO UNIPERSONAL

DE MÚSICA Y TEATRO

PERFORMÁTICO, CON HUMOR.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

15/11 - 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE

GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS )

15, 16/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs

(subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

15/11 -16:30 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

15/11 - 17:30 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15,16/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs

(subt) 00:35hs(subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15/11 -19:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) / 15,16/11 -22:00

hs (subt) 00:35 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/11 -16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)

19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 22:15

hs (subt) 00:25 hs (subt) 00:40hs

(subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

PROYECTO GÉMINIS HFR*

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 15:00 (sólo Sábado

domingo y Lunes)

CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado

domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30

EL DIA 15-11 NO SE PROYECTARA

FUNCION 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA / CASTELLANO 2D 15:10

(solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 18:00

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA / CASTELLANO 2D 22:10

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

FUNCIÓN 15/11- SUBTIT. 2D 19:10

*HFR (High Frame Rate) técnica

de proyección cinematográfica

alternativa a los tradicionales 24 o

25 Fotogramas Por Segundo. Se

proyecta un films a 48fps o superior.


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