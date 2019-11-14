CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE
SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª
EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
21.30 ARGENTINA, TIERRA DE
AMOR Y VENGANZA
22.30 SHOWMATCH
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CULTURAR TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 SÚPER FÚTBOL
20.30 FOREVER HITS
PEDALIER
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.46 PASIÓN POR LAS LETRAS
08.44 MEDIANOCHE EN PARÍS
10.36 SOLO PARA PAREJAS
12.45 LA INTÉRPRETE
15.18 CRIMEN PERFECTO
17.35 MEDIANOCHE EN PARÍS
19.27 LA INTÉRPRETE
22.00 LA GRAN ESTAFA
TCM
06.26 LOST - T. 5 - EP. 15 - FOLLOW THE
LEADER
09.24 LOST - T. 6 - EP. 2 - LA X - PART 2
10.07 LOST - T. 6 - EP. 3 - WHAT KATE
DOES
10.52 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 20 - LA
HIERBA
13.00 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 1 -
DOCTOR MARAVILLOSO
15.34 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 7 -
EPIDEMIA
16.00 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE
LAS MÁQUINAS
17.55 KARATE KID 4
20.01 TERRENO SALVAJE
22.00 EL CHACAL
TNT
06.59 LA PELEA DE MI VIDA
08.40 LATIN GRAMMY AWARDS 2019
11.30 TOY STORY 2
13.20 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
15.30 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE
LA MUERTE
18.17 INTENSAMENTE
20.04 SUPERMAN REGRESA
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 -
EP. 10 - LAS VEGAS
23.33 BATMAN VS. SUPERMAN. EL
AMANECER DE LA JUSTICIA
SPACE
06.19 COMBATE
07.47 INFORME PELÍCANO
10.15 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
12.32 EJECUTOR
14.31 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
16.08 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE
FINAL
18.03 HALCONES DE LA NOCHE
19.55 CONDENA BRUTAL
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
CINECANAL
11.15 UN BUEN AÑO
13.25 LOS SIMPSON
14.59 SHERLOCK GNOMES
16.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
18.08 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
20.13 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
22.00 GLADIADOR
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LA FIESTA DE TODOS
14.30 LA ROSALES
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI (LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 00.15
*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)
*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)
*PROYECTO GÉMINIS, 22.30
*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA
$50)
*TAXI A GIBRALTAR, 21.00
(ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*HOY A LAS 22, LA BANDA
“THE BEATS” PRESENTA
“INFLUENCERS”, EL MEJOR
HOMENAJE A THE BEATLES
*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE
LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y
NITO ARTAZA.
* EL 1 DE DICIEMBRE, A LAS
20.30, SOLEDAD PASTORUTTI
PRESENTARÁ SU DISCO “LA
GRINGA”.
RETRETA PLAZA LIBERTAD
*HOY, CICLO DE TANGO CON
ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y
CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA
MUNICIPALIDAD
*MAÑANA, A LAS 21, SE
PRESENTARÁ “SANDRO DE
AMÉRICA”.
ADATISE (LIBERTAD 175)
*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU
GIORGI PRESENTA “DE, POR
Y PARA LA MÚSICA”, UN
ESPECTÁCULO UNIPERSONAL
DE MÚSICA Y TEATRO
PERFORMÁTICO, CON HUMOR.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
15/11 - 17:00 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE
GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS )
15, 16/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs
(subt)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
15/11 -16:30 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
15/11 - 17:30 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
15,16/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs
(subt) 00:35hs(subt)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
15/11 -19:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) / 15,16/11 -22:00
hs (subt) 00:35 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15/11 -16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)
19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 22:15
hs (subt) 00:25 hs (subt) 00:40hs
(subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
PROYECTO GÉMINIS HFR*
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 3D 15:00 (sólo Sábado
domingo y Lunes)
CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado
domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30
EL DIA 15-11 NO SE PROYECTARA
FUNCION 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA / CASTELLANO 2D 15:10
(solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 18:00
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA / CASTELLANO 2D 22:10
SHAKIRA: EN EL
CONCIERTO - EL DORADO
FUNCIÓN 15/11- SUBTIT. 2D 19:10
*HFR (High Frame Rate) técnica
de proyección cinematográfica
alternativa a los tradicionales 24 o
25 Fotogramas Por Segundo. Se
proyecta un films a 48fps o superior.