Jornada de definiciones de los play offs del certamen Clausura

14/11/2019 - 21:46 Amateur

En varios escenarios se desarrollará mañana una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Ratonera.

Estos son algunos de los partidos salientes de la jornada. En cancha de CS Económicas: a las 16, La Eskina vs. Intocables; 15.30, Contadores JRS vs. Aesya (Copa de Oro ).

En cancha Nº2: Complejo Jugadores: 13.30, Rejunte vs. Peronismo 26 de Julio (Copa de Plata); 15.30, Ramon Carrilo vs. La Reserva (Copa de Oro); 17, Taller Dany vs. Los Amigos (Copa de Plata); 18.30, Pepsi F.C. vs. Los Gomitos (Copa de Oro).

En cancha Nº3: 13.30, Comb. Bertolotti vs. Abogados Cuervos (Copa de Oro); 15.30, Valencia vs. Prof. Montero Sport (Copa de Oro); 17, Bastianos vs. Studio JV (Copa de Oro). En cancha Nº5: 15.30, Met. Dorrego vs. Stilnovo (Copa de Oro); 17, Lex D.R. vs. Pukara (Copa de Oro )l